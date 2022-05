Bitcoin cai para US$ 29 mil enquanto varejistas têm maior perda desde 1987

O bitcoin (BTC) dirigiu-se para uma área de liquidez "interessante" em 18 de maio, quando os mercados de ações dos Estados Unidos abriram com um estrondo de baixa.

Preço do BTC se aproxima de revanche "interessante" com mínimas

Os dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView seguiram o BTC/USD ao romper o suporte de US$ 29.000 após a abertura de Wall Street.

Os mercados dos EUA viram uma rápida reversão dos ganhos anteriores do dia, com o S&P 500 caindo 2% e o Nasdaq 100 caindo 2,3% na primeira hora de negociação.

A grande surpresa, no entanto, veio das gigantes de supermercados Walmart e Target, que tiveram as maiores quedas intradiárias desde as semanas anteriores ao crash do mercado da "Segunda-feira Negra" de 1987.

No momento da redação deste artigo, o WMT caiu mais de 15% em cinco dias de negociação, enquanto o TGT estava se aproximando de 25%. Ambos vieram após relatos da deterioração dos lucros em meio a um aperto nos gastos do consumidor pela inflação.

"As altas do mercado de baixa podem durar semanas ou apenas alguns dias. As bombas combinadas Walmart/Target indicam que o consumidor dos EUA pode não estar tão saudável quanto se pensava. A alta de três dias pode ter acabado", Fred Hickey, editor do The High-Tech Estrategista, disse aos seguidores do Twitter no dia.

Como padrão, o BTC caiu com os índices para ameaçar um rompimento abaixo de US$ 29.000 em direção a uma área de liquidez que representava os fechamentos diários da queda da semana passada, que teve picos abaixo de US$ 24.000.

"Parece um colapso claro para mim. A ação do preço tem sido instável, mas devemos pelo menos varrer as mínimas", twittou o popular trader e analista Nebraskan Gooner em sua última atualização.

"As mínimas romperm e provavelmente veremos US$ 22 mil. As mínimas se mantêm e podemos voltar acima de US$ 30 mil."

O colaborador do Cointelegraph, Michaël van de Poppe, concordou, descrevendo a área em cerca de US$ 28.400 como "interessante".

A presença de longa data de trading de mídia social, Josh Rager, esperava um salto no nível-chave para elevar o bitcoin mais uma vez.

"Muitas vezes, essas compressões rompem de uma maneira para um rompimento falso e depois revertem", ele twittou sobre a volatilidade em declínio agora potencialmente resultando em um movimento de preços.

"Adoraria ver o BTC romper, tirar os vendidos e subir. Não tenho certeza de que isso aconteça, mas seria uma ótima configuração."

Um post subsequente confirmou que o BTC/USD estava se movendo de acordo com o planejado.

Altcoins arriscam "correção padrão do mercado de baixa" de 90%

Nas altcoins, as perdas começaram a aumentar mais rapidamente, pois o Bitcoin abandonou quaisquer sinais de alta de curto prazo.

Das dez principais criptomoedas por valor de mercado, Cardano (ADA) e Solana (SOL) tiveram os piores desempenhos, com perdas diárias próximas a 8%.

O ethereum (ETH) perdeu suporte de US$ 2.000 e se dirigiu para seus níveis mais baixos desde a capitulação geral de criptomoedas de 12 de maio.

"As altcoins retrocederam muito. Mas os mercados de baixa anteriores sugerem que podem cair", alertou o trader e analista Rekt Capital no dia.

"Se o BTC perder sua mínima do Intervalo macro, isso confirmaria mais desvantagens no mercado cripto. O que poderia permitir que as Altcoins seguissem sua correção padrão do Bear Market de mais de -90%."

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

