Bitcoin cai e é negociado abaixo dos US$ 50 mil pela 1ª vez desde março

O bitcoin e outras criptomoedas têm forte queda nesta sexta-feira, 23. Só no bitcoin, a queda é em torno de 9% e a moeda caiu abaixo de 50.000 dólares pela primeira vez em 48 dias.

Um dos motivos associados à queda é a nova política tributária, com um aumento nas taxas sobre ganhos de capital nos Estados Unidos, anunciada pelo presidente Joe Biden. A taxa proposta pelo presidente gira em torno de 43% para os americanos mais ricos e seria maior que a mais alta faixa do imposto de renda.

O novo tributo se aplicaria também em retornos de ativos como ações e criptomoedas. As principais bolsas e índices do mercado americano fecharam no vermelho na quinta-feira com o anúncio do tributo.

Outras conhecidas do mercado de criptoativos, como Ether e XRP também tiveram grandes quedas, 12% e 19%, respectivamente. As quedas geraram perda de valor de mercado de criptomoedas superior a 200 bilhões de dólares, segundo dados da CoinMarketCap.