Bitcoin cai abaixo de US$ 38 mil e traders otimistas miram um novo suporte

O preço do bitcoin (BTC) caiu abaixo de 38 mil dólares brevemente nesta terça-feira, 3, à medida que os sinais de um retrocesso em relação às últimas altas continuam a aparecer.

Dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView mostram o par BTC/USD batendo em 37.960 dólares na Bitstamp, antes de se recuperar para pouco mais de 38 mil dólares.

Ainda em baixa de 3,7% nas últimas 24 horas, o par caiu de altas localizadas acima de 42.500 dólares no fim de semana depois que surgiram preocupações com os movimentos regulatórios dos Estados Unidos esta semana.

Os analistas já esperavam por uma correção que puxaria o preço do bitcoin para baixo. Segundo eles, seria importante estabelecer uma mínima mais alta que as anteriores, criando as bases para o BTC continuar sua tendência de alta.

Agora, a zona-alvo do preço está em torno de 36 mil dólares. Esté um nível chave para evitar o que o trader Pentoshi chamou de "pior cenário possível": “Desvios destruindo aqueles pessoas que não se planejam”, alertou no Twitter, apresentando um gráfico que mostra os principais níveis de preços no momento.

“Vou apostar na recuperação na zona de alta OU na caixa cinza para um baixa mais alta. Se cairmos abaixo da faixa intermediária e começarmos a fechar abaixo dela, será preciso se planejar para alguns dos piores cenários possíveis. Esses são meus dois únicos gatilhos para manuteneção da alta (no momento).”

Gráfico de alvos BTC/USD (Reprodução/Pentoshi/Twitter) Gráfico de alvos BTC/USD (Reprodução/Pentoshi/Twitter)

Os níveis das corretoras diferiram ligeiramente da hipótese de Pentoshi na terça-feira. Na Binance, o suporte principal permanecia em 35 mil dólares. A resistência estava em 41 mil dólares. Agora, a faixa de maior interesse para potenciais vendedores está em 42.500 dólares.

Analista: a retração do Bitcoin “já aconteceu”

Enquanto isso, ampliando o campo de visão, o trader e analista Rekt Capital afirmou que o movimento do preço faz sentido, pensando no longo prazo. Potencialmente, o suporte de 29 mil dólares foi reforçado.

Analisando 2021 sob a perspectiva do ciclo de quatro anos, a faixa dos 29 mil se consolidou como suporte agora. O comportamento pós-halving do bitcoin mantém-se firmemente coerente com o contexto histórico.

"A retração do #BTC aconteceu. Não ocorreu no primeiro trimestre, no entanto, ocorreu em meados do segundo trimestre. Seja como for, o bitcoin se recuperou de um nível chave para esse ciclo de quatro anos. Essencialmente, o bitcoin transformou a resistência do Candle 4 em um novo suporte do Candle 1", publicou, no Twitter, acompanhado de um gráfico (veja abaixo).

The #BTC retrace has happened Instead of occurring in Q1 however, it took place in mid-Q2 In any case, $BTC rebounded from a key Four Year Cycle level: • ~$29,000 (black) Essentially, $BTC turned Candle 4 resistance into new Candle 1 support#Crypto #Bitcoin https://t.co/P700exoAae pic.twitter.com/GxSuMEUjHK — Rekt Capital (@rektcapital) August 2, 2021

Outros analistas também se animaram com o fechamento mensal e a reviravolta do bitcoin em julho, entre eles o criador do modelo de preço stock-to-flow, PlanB: "O limite realizado do bitcoin está subindo novamente! O limite realizado é o preço médio pelo qual todos os 18,77 milhões de BTC foram transacionados pela última vez. Além disso, os poucos vendedores no momento vendem com lucro (não com prejuízo, como em maio e junho). Na minha opinião, isso é otimista", publicou.

No momento, o bitcoin é negociado no mercado internacional na faixa de 38.400 dólares, com queda de 2,5% nas últimas 24 horas e ganhos de 9% nos últimos 30 dias.

por Cointelegraph Brasil