Bitcoin cai 6% após fala de Powell, outras criptomoedas acompanham

As duas principais criptomoedas do mundo, o bitcoin (BTC) e o ether (ETH), negociam em queda nesta sexta-feira, 22. Às 12:30, negociavam com baixa de 6,31% e 5,50% nas últimas 24 horas, respectivamente. O principal causador deste movimento de venda é a fala do Presidente do Fed, Jerome Powell da última quinta-feira, 21.

Em entrevista à uma emissora norte-americana, Powell afirmou que um aumento de 0,5% na taxa de juros norte-americana é provável já na próxima reunião do conselho, que acontece em maio, como medida para conter a inflação crescente no país.

Após a declaração, o mercado passou a precificar não somente um, mas subsequentes aumentos de 0,5% na taxa de juros norte-americana. Segundo a Bloomberg, traders já estudam a possibilidade de quatro aumentos consecutivos, colocando pressão em cima de ativos percebidos como mais arriscados, como ações de tecnologia e criptoativos. No último pregão, o índice Nasdaq fechou em queda de 2%, enquanto o Dow Jones, mais focado em empresas da economia tradicional, sofreu baixa de 1,05%. No mercado cripto, o cenário não foi muito diferente e a capitalização total do setor sofreu uma queda de 5,32% nas últimas 24 horas, sendo avaliado agora em US$ 1,85 trilhões.

SOL, a token nativo da Solana e sétima maior criptomoeda do mundo, opera em queda ainda mais acentuada, cotada a US$ 100,79, baixa de 7,20%. Enquanto AVAX, token do protocolo Avalanche, cai 6,25% e é negociada por US$ 73,84.

São poucas as moedas digitais em alta, como é o exemplo de GMT, token do jogo move-to-earn STEPN, que permite ao usuário ganhar dinheiro enquanto correm com tênis comprados em forma de NFTs. Com alta de 3,46% nas últimas 24 horas, ele continua seu rali na semana, com ganho acumulado de 41,28% na última semana. Parte da razão por trás da alta é o resultado financeiro relativo ao primeiro trimestre fiscal de 2022, no qual a empresa teve lucro de US$ 26 milhões.

O AXS, token nativo do jogo play-to-earn Axie Infinity, cai 4,65% (US$ 44,99). Após o anúncio de que a Sky Mavis, desenvolvedora do jogo, começou a recuperar as criptomoedas roubadas no maior hack da história de cripto, no qual mais de US$ 600 milhões foram limpados das contas dos jogadores. De acordo com o fundador da Binance, CZ, foram recuperados US$ 5,8 milhões do montante roubado. Desde o ocorrido, os desenvolvedores do jogo haviam criado iniciativas diversas para rastrear e recuperar os fundos, além de outras a fim de evitar que casos parecidos voltassem a ocorrer

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok