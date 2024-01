Bitcoin bate recorde de preço, mas recua após aprovação de ETF

Ao longo desta semana, diversas notícias agitaram o mercado de criptomoedas e, consequentemente, a cotação de seus principais ativos. O bitcoin foi uma das estrelas principais com o ataque hacker que gerou um anúncio falso da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e a aprovação verdadeira dos ETFs de bitcoin à vista no dia seguinte. Tudo isso fez com que a principal criptomoeda batesse um novo recorde de preço nos últimos dois anos, mas agora o bitcoin recua.

No momento, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado é cotada a US$ 45.761, com alta de 3,25% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar do cenário positivo, o bitcoin recua de seu recorde em US$ 48.969, o maior preço dos últimos dois anos.

“Após rejeitar com bastante agressividade os US$ 49 mil, o bitcoin mostrou mais uma vez que a oferta vem sendo maior que a demanda, mesmo com o preço subindo. Acho pouco provável o topo do mês ser maior que US$ 50 mil”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum que chegou a subir mais que o próprio bitcoin após a aprovação, agora é cotado a US$ 2.677, com alta de apenas 1,26% nas últimas 24 horas. Gestoras como a BlackRock e Ark Invest possuem solicitações de ETF de ether à vista com a SEC. Embora estes ainda não tenham sido aprovados pela autarquia, as expectativas são otimistas após a aprovação do ETF de bitcoin à vista.

Criptomoedas hoje

Outras criptomoedas entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado também haviam disparado com a notícia da aprovação do ETF e agora recuam.

Além do bitcoin e ether, as criptomoedas Solana (SOL), Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX) sobem 6,85%, 3,42% e 4,13% nas últimas 24 horas, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Já Polkadot (DOT), Polygon (MATIC), Chainlink (LINK) e Internet Computer (ICP) apresentam queda de 3,55%, 1,81%, 2,21% e 3,70%, respectivamente, no mesmo período.

