Bitcoin acelera quedas após uma semana turbulenta nos mercados globais

Resumo

• Bitcoin caiu mais 4% essa semana, após falas mais duras de Jerome Powell no Jackson Hole.

• Mercados globais tiveram sua pior semana desde junho/22 e S&P500 caiu 4,50%.

A semana foi de volatilidade e aversão ao risco, após falas mais duras do presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizando que dados melhores de inflação não representam uma postura mais branda no ritmo de elevação das taxas de juros. O cenário macroeconômico trouxe efeitos negativos para os ativos de risco e resultou em uma queda de aproximadamente 4,50% do S&P500 e 5,30% do Nasdaq.

O gráfico comparativo entre os movimentos do bitcoin e S&P500 mostra os dois preços bem correlacionados, mas com movimentos mais agudos no último. O cenário de recuperação que acompanhávamos perdeu bastante força na última semana e reforça a ideia de uma tendência de queda dos prazos maiores.

A próxima semana tem o relatório de emprego não agrícola, dado mais importante do mês e relevante para a decisão de política monetária, uma vez que o mercado de trabalho se encontra em um momento de restrição na ponta da demanda.

O gráfico diário do bitcoin mostra uma aceleração do movimento de queda, iniciado no dia 19 de agosto. O preço forma uma figura de pivô de queda e teve seu fundo rompido, que aumenta as probabilidades de um novo movimento de impulsão. Nos últimos textos comentamos sobre um enfraquecimento da pressão compradora, mas não esperávamos uma reação dessa magnitude.

O cenário técnico do bitcoin tem tendência de baixa no gráfico semanal e retomada do movimento vendedor no curto prazo. A média móvel de 21 cruzou a média móvel de 50 pra baixo, acelerando quedas rumo ao teste do fundo anterior. Os próximos suportes são US$20.000 e fundo anterior em US$18.600. A próxima resistência é a média móvel de 21 períodos em US$22.275 e média móvel de 50 períodos em US$22.400.

A nossa visão otimista no curto prazo perdeu força e agora acreditamos em um cenário mais lateralizado para o Bitcoin, enquanto novas notícias não movimento o mercado. Acreditamos em um mercado de cripto ainda muito dependente do cenário externo, apesar de uma visão otimista para o desenvolvimento do “The Merge” (troca do algoritmo de mineração de proof of work para proof of stake).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

