Bitcoin a US$ 1 milhão até 2030: grandes nomes preveem forte alta impulsionada por dívidas

Alguns comentaristas financeiros importantes e analistas de investimento estão prevendo uma alta de longo prazo do bitcoin que pode levar o preço do ativo acima de US$ 1 milhão antes do fim da década, impulsionada pela inflação crescente e pela dívida global em expansão.

A CEO da ARK Invest, Cathie Wood, afirmou que o bitcoin pode atingir US$ 1,5 milhão até 2030 no cenário otimista (‘Bull Case’) de sua empresa. Em um vídeo publicado em 11 de fevereiro, Wood disse que esse preço exigiria que o BTC crescesse a uma taxa composta anual de 58% nos próximos cinco anos, impulsionado principalmente pela crescente adoção institucional.

Robert Kiyosaki, educador financeiro popular e autor de Pai Rico, Pai Pobre, previu um preço mais modesto de US$ 1 milhão para o bitcoin até 2035.

“Acredito firmemente que, até 2035, um bitcoin valerá mais de US$ 1 milhão, o ouro estará a US$ 30.000 e a prata a US$ 3.000 por moeda”, escreveu Kiyosaki em uma publicação no X em 18 de abril, citando os níveis recordes de dívida federal e de cartão de crédito dos Estados Unidos em 2025 como principal fator para a busca por ativos de proteção como metais preciosos e o bitcoin.

O aumento da dívida fiscal pode levar à “maior queda do mercado de ações da história”, o que pode deixar investidores “muito ricos” caso tenham se protegido investindo em “apenas um bitcoin, ou em ouro, ou prata”, previu Kiyosaki.

Outros analistas, incluindo Raoul Pal, apontam a desvalorização das moedas fiduciárias como um dos principais motivos para o apelo do bitcoin como proteção.

Em dezembro de 2024, Eric Trump, filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vice-presidente executivo da Trump Organization, também previu que o bitcoin atingiria US$ 1 milhão, destacando seu potencial para “transformar a economia global de formas incríveis”.

Analistas miram US$ 200 mil em 2025

O preço do bitcoin historicamente se movimenta em incrementos de US$ 16.000, segundo o CEO e chefe de pesquisa da 10x Research, Markus Thielen.

Com base na movimentação mais recente, isso indica que a próxima resistência significativa do bitcoin está próxima de US$ 122.000, disse Thielen ao Cointelegraph durante o programa diário Chain Reaction no X em 22 de maio. Ele acrescentou:

“Temos estado bastante otimistas nas últimas cinco ou seis semanas. Estávamos pessimistas após a posse de Trump em fevereiro, mas nos tornamos bem otimistas desde então.”

“O juros em aberto está alto, mas a taxa de financiamento está baixa, o que acho que indica que as pessoas estão tentando vender essa alta”, disse Thielen, acrescentando que os US$ 122.000 seguem como o próximo alvo de preço relevante para confirmar a continuação da alta do bitcoin.

O bitcoin pode estender sua alta para um topo acima de US$ 200.000 até o final de 2025, de acordo com o chefe de pesquisa europeia da Bitwise, André Dragosch.

“Greg Foss, o investidor canadense de bitcoin, propôs um modelo que pode avaliar o bitcoin com base em uma cesta de títulos soberanos do G20”, disse Dragosch, acrescentando:

“Com base na probabilidade atual de inadimplência desses títulos soberanos do G20, o preço do bitcoin já estaria acima de US$ 200.000.”

Ele acrescentou que o aumento das preocupações com o risco de crédito soberano e os fluxos institucionais podem ser o catalisador para a próxima alta do bitcoin.

