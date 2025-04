BitBonds: gestora vê títulos atrelados ao bitcoin como solução para crise da dívida pública nos EUA

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, já afirmou em mais de uma ocasião de que a dívida pública dos Estados Unidos está crescendo em uma trajetória que seria "insustentável" para a economia do país. Mas a gestora VanEck afirmou nesta semana que o bitcoin pode ser a solução para esse problema.

Matthew Sigel, líder de pesquisa em ativos digitais da VanEck, falou sobre o tema em uma publicação no X, antigo Twitter. Ele destacou que, hoje, os Estados Unidos precisam refinanciar US$ 14 trilhões em dívida e em um cenário de investidores em busca de proteção.

Para ele, a solução seriam os "BitBonds", que seriam semelhante aos títulos de dívida pública (bonds) tradicionalmente emitidos pelo país. A novidade, porém, é que 10% do valor desses títulos seria assegurado por meio de reservas de bitcoin dos Estados Unidos.

A ideia seria que, se um investidor comprasse US$ 100 em um título do Tesouro, ele poderia receber no vencimento do título US$ 90 mais um valor em bitcoin. Ele avalia que a criptomoeda teria uma forte valorização no período, o que garantiria um retorno expressivo para o investidor.

Sigel reconheceu que os Estados Unidos provavelmente precisariam aprovar uma nova lei para permitir a criação desse tipo de título. Além disso, o ideal seria começar com valores menores da dívida, como de US$ 100 bilhões. Mas ele aposta em um retorno que compensaria esse esforço.

O bitcoin, afirma, seria capaz de atrair investidores que, hoje, podem se afastar dos títulos norte-americanos devido a temores de um calote ou de uma dívida pública descontrolada. Com isso, seria possível manter a obtenção de capital necessária para o funcionamento do governo.

O analista ressaltou ainda que a adição da criptomoeda em uma parcela do retorno do título também geraria uma economia para o governo. Na prática, o projeto resultaria na "criação de uma classe diferenciada de títulos públicos soberanos", uma novidade no mercado.

A própria VanEck reconhece, porém, que o sucesso desses títulos dependeria de uma boa performance do bitcoin. A gestora pontua, ainda, que os gastos para a aquisição de mais bitcoins para expandir a reserva atual da criptomoeda é um gasto que pode reduzir a vantagem do projeto.

