Binance Smart Chain vai investir mais de R$1 bilhão em jogos em blockchain

A Binance Smart Chain (BSC) e a Animoca Brands lançaram um programa de 200 milhões de dólares (mais de 1,13 bilhão de reais) para investir em projetos de jogos em blockchain construídos na BSC, segundo comunicado das empresas divulgado nesta segunda-feira, 6.

As duas empresas contribuirão com até 100 milhões de dólares cada para investir em projetos em estágio inicial, afirma o comunicado. A BSC investirá por meio de seu Fundo de Crescimento de 1 bilhão de dólares, que foi lançado em outubro pela corretora Binance, criadora da BSC.

A Animoca Brands é uma investidora do mundo dos tokens não-fungíveis (NFTs) e projetos de metaverso; ela tem uma participação majoritária no jogo de metaverso The Sandbox e investiu em Axie Infinity, assim como na plataforma de negociação de NFTs OpenSea. Ela foi avaliada em 2,2 bilhões de dólares após uma rodada de 65 milhões de dólares em investimentos no mês de outubro.

No início de outubro, a Binance anunciou que planeja investir 1 bilhão de dólares para acelerar o desenvolvimento de seu projeto Smart Chain, a alternativa da corretora para Ethereum, onde os desenvolvedores podem criar aplicativos.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

