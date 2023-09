Binance anuncia proibição de negociação de NFTs da Polygon no seu marketplace

A corretora de criptomoedas Binance anunciou na última sexta-feira, 8, que vai proibir a negociação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) criados no blockchain Polygon em seu marketplace. A proibição entrará em vigor a partir do dia 26 de setembro.

Com o anúncio, a exchange informou que os usuários que possuem algum criptoativo ligado à rede precisarão sacá-los e transferi-los para outros ambientes. Atualmente, era possível utilizar NFTs hospedados na Polygon no programa de staking da Binance, uma renda passiva em troca do depósito dos ativos.

De acordo com a corretora, "esta decisão foi tomada após uma cuidadosa consideração e avaliação e faz parte de nossos esforços contínuos para simplificar as ofertas de produtos no marketplace de NFTs da Binance". Os saques dos criptoativos poderão ser feitos até o fim deste ano.

Dados da plataforma CryptoSlam mostram que, atualmente, a Polygon é o quinto maior blockchain do segmento de NFTs. O volume médio de negociação nas últimas 24 horas é de US$ 831.880. Além disso, o projeto ficou conhecido por se tonar o lar de coleções de colecionáveis digitais de grandes empresas.

Gigantes do mercado tradicional, como a Starbucks e a Lufthansa, já lançaram suas coleções na rede. O blockchain foi lançado como uma solução de maior escalabilidade em relação à Ethereum e também ganhou tração após ser escolhido pela rede social Reddit para hospedar seus colecionáveis digitais.

CEO da Binance reage a rumores sobre problemas

Mas a decisão da Binance acabou prejudicando o matic, criptomoeda nativa da Polygon. No dia do anúncio, o token chegou a cair mais de 2,4% e reverteu todos os ganhos que acumulava na semana. Já nesta segunda-feira, 11, ele tem uma queda de 3,3% nas últimas 24 horas, prejudicado também pelo momento negativo no mercado.

Na mesma semana em que decidiu suspender os NFTs da Polygon, o CEO da Binance também foi às redes sociais para negar rumores sobre possíveis problemas financeiros que a corretora, a maior do mundo, estaria enfrentando. Changpeng Zhao classificou as informações como especulações.

O CEO da maior corretora de criptomoedas do mundo afirmou que a Binance está "sem problemas de liquidez": "Todos os os saques [e depósitos] são tratados adequadamente. Todos os fundos dos clientes estão seguros e 100% protegidos por reservados".

