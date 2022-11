Binance e Vitalik Buterin vão cooperar para criar ferramenta de prova de reservas

A Binance, maior corretora de criptoativos do mundo, e um dos criadores da Ethereum, Vitalik Buterin, vão cooperar para criar e testar uma ferramenta que permitirá que as exchanges provem para seus clientes que possuem as reservas necessárias para cobrir movimentações de investimentos.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 14, pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, durante uma sessão de perguntas e respostas com usuários no Twitter. A ideia do projeto é criar um protocolo que permitirá que os clientes verifiquem melhor os ativos de uma corretora.

O protocolo está sendo desenvolvido por Buterin e, segundo Zhao, a Binance se comprometeu a testá-lo assim que for possível. A medida faz parte dos esforços de exchanges para manter a confiança dos clientes após a falência da FTX, a segunda maior corretora de criptoativos do mundo.

CZ, como o empresário é conhecido, também falou durante a sessão sobre a crise enfrentada pela FTX. Segundo ele, ainda não é possível saber o tamanho do problema sem acesso à base de dados da empresa, algo que "pode demorar muitos meses".

"Eu não sabia que eles eram tão insolventes. São coisas que podemos suspeitar de fora, mas não dá pra saber sem acesso aos dados", destacou o empresário.

Durante sua fala, Zhao ainda acusou uma exchange menor que foi financiada pela FTX de ter fornecido informações falsas para a agência Reuters que acabaram sendo usadas na publicação de um artigo que rendeu críticas à Binance. A matéria informava que a corretora permitiu que empresas iranianas sancionadas movessem ativos, o que violaria as leis dos Estados Unidos.

No mesmo dia, CZ anunciou que a Binance vai criar um fundo de recuperação de mercado para "reduzir ainda mais os efeitos negativos em cascata da FTX". O fundo vai "ajudar projetos que são fortes, mas estão em uma crise de liquidez. Mais detalhes em breve. Enquanto isso, entre em contato com a Binance Labs se achar que se qualifica".

"Os criptoativos não estão indo embora. Nós ainda estamos aqui. Vamos reconstruir", ressaltou o CEO da Binance. Ele destacou que outros nomes do setor já demonstraram interesse em participar do fundo, assim como na criação de uma associação de "grandes nomes da indústria" para manter contato com reguladores e garantir que todos sigam boas práticas de mercado, incluindo ferramentas de prova de reserva.

"Existem algumas coisas negativas ocorrendo com a indústria, mas algumas positivas também. Na verdade, eu estou bastante confiante em relação ao futuro da indústria", disse Zhao.

