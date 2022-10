Binance é acusada de fazer manobras para burlar reguladores nos EUA; corretora cripto se defende

A Binance, maior corretora de criptoativos do mundo, defendeu as medidas adotadas na área de cumprimento a regulações após uma reportagem da agência Reuters afirmar que a empresa empregou ações para burlar órgãos reguladores nos Estados Unidos e no Reino Unido.

As informações veiculadas pela Reuters incluem a suposta criação de uma subsidiária da exchange nos Estados Unidos, a Binance.US, que teria sido idealizada para atrair a atenção de agentes reguladores e retirar o foco daa empresa principal.

Segundo a reportagem, documentos apontam que o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), influenciava nas decisões da subsidiária norte-americana, indo contra o discurso adotado pela corretora cripto de que as duas companhias eram independentes.

Já no caso do Reino Unido, a reportagem afirma que CZ orientou a Binance.UK a postergar a divulgação de um documento da empresa para evitar que ele fosse revisado por um regulador do país usando leis mais rígidas para o setor financeiro que haviam sido recém-implementadas.

Em nota, a Binance afirmou que "a indústria de criptomoedas cresceu a um ritmo sem precedentes. Como tal, evoluiu rapidamente, ao mesmo tempo que reguladores trabalham em ritmo acelerado para desenvolver estruturas regulatórias que possam resistir ao teste do tempo, proteger os consumidores e permitir a inovação".

A exchange ressalta que enfrenta desafios "complexos" e que era "imperfeita", mas está "aprendendo rápido". "Somente no último ano, contratamos mais de 4.000 novos funcionários, muitos dos quais nas áreas de compliance, investigações e segurança. Hoje, a Binance é uma empresa muito diferente do que era quando foi fundada".

A corretora cripto afirmou que "existe um grande mito sobre a criptomoeda ser uma ferramenta de criminosos", mas que possui "tolerância zero para atividades criminosas".

"Eventualmente, a Binance.US foi criada com base em recomendações dos principais escritórios de advocacia dos EUA. Hoje, a Binance.US tem licença para operar nos Estados Unidos e atua de forma independente da Binance.com", defendeu a exchange.

