Binance doa US$ 101 mil em máscaras para povos indígenas brasileiros

Maior corretora de criptoativos do mundo, a Binance, por meio de seu braço sem fins lucrativos chamado Binance Charity, anunciou nesta quarta-feira, 25, a doação de mais de 50.000 máscaras cirúrgicas N95 no Brasil, um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus no mundo.

Esta é a segunda vez que a Binance Charity faz uma doação no país. Em julho, foram 15.000 máscaras entregues à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Desta vez, os beneficiados serão povos indígenas da Região Norte, que receberão os equipamentos que totalizam cerca de 100.000 dólares (aproximadamente 540.000 reais).

“A Binance Charity tem esse compromisso e está fortemente engajada na luta contra a covid-19. Estamos ajudando as comunidades que mais precisam a superar esse momento tão difícil. Já são mais de 300 BTC arrecadados e mais de 20 países beneficiados durante a pandemia, o que nos deixa muito orgulhosos”, disse Changpeng Zhao (CZ), CEO e fundador da Binance.

As máscaras, enviadas de Miami, Estados Unidos, chegaram em Belém na última semana de outubro. O transporte e a distribuição estão sendo coordenados pela Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), em parceria com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Guamá-Tocantins.

A distribuição das máscaras será feita a partir desta semana nos quatro DSEIs que atuam diretamente com a saúde indígena no Pará (Kaiapó, Guamá-Tocantins, Altamira e Rio Tapajós), além de serem distribuídas pelo Programa Raízes, para quilombolas e comunidades tradicionais, e pela Associação dos Povos Indígenas Estudantes na Universidade Federal do Pará (Apyeufpa), para indígenas que vivem em contexto urbano.

As máscaras serão distribuídas de acordo com o tamanho da população de cada povo e seu grau de vulnerabilidade (número de casos registrados, óbitos e distância das cidades). Os materiais serão entregues às equipes de saúde indígena, que serão orientadas sobre o uso e descarte das máscaras e coordenarão a distribuição local.

A Binance Charity é uma organização sem fins lucrativos dedicada a alcançar o desenvolvimento sustentável global por meio da filantropia, utilizando a tecnologia blockchain. É a primeira fundação de caridade descentralizada do mundo e usa a tecnologia blockchain para resolver problemas de pobreza e desigualdade.