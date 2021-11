Binance desativa temporariamente todos os saques na plataforma

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, desativou temporariamente todos os saques de criptomoedas nesta segunda-feira, 1, por conta de um grande congestionamento devido à um alto número de solicitações em aberto.

Os saques voltaram aproximadamente 25 minutos depois que a corretora anunciou a interrupção aos seus clientes por meio de um post no Twitter. Entretanto, após cerca de 20 minutos, a companhia publicou mais uma atualização sobre a situação, avisando que os saques haviam sido desativados novamente.

“Haverá um atraso temporário no processamento de saques, já que o acúmulo de ordens foi liberado. Esperamos que isso dure 30 minutos”, afirmou a Binance em uma publicação no Twitter, complementando o aviso anterior.

We have temporarily disabled all crypto withdrawals on https://t.co/QILSkzx7ac due to a large backlog.

Rest assured our team is working on it with top priority.

Thank you for your patience and apologies for any inconvenience caused.

— Binance (@binance) November 1, 2021