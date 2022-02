Binance anuncia mudança no nome de seu blockchain e novidades em seu token

A Binance, dona da maior corretora de criptoativos do mundo, anunciou nesta terça-feira, 15, que seu blockchain chamado de Binance Smart Chain (BSC) e seu token Binance Coin, mudarão de nome para Build and Build (BNB). A medida é vista como um passo da corretora para se distanciar do blockchain e seu token.

O token BNB representa uma espécie de "combustível" para o funcionamento da BNB Chain, assim como o ether na rede Ethereum. Além disso, segundo um comunicado, detentores do token poderão utilizá-lo para funções de governança, atuando em votações sobre o futuro da BNB Chain.

“Ao longo dos anos, percebemos que a BNB evoluiu para algo além da Binance e de fato, BNB significa Build and Build ('construir e construir') e não Binance Coin, é algo que o CZ [CEO da Binance] tuitou sobre”, disse Samy Karim, coordenadora do ecossistema BNB Chain ao The Block. “O ecossistema BNB já é maior do que a Binance, e a transcendeu em termos de usos possíveis”, completou.

“A BNB Chain adotará aplicações de grande escala, incluindo GameFi, SocialFi e o metaverso. Em particular, escalando de uma cadeia para várias outras, melhorando as soluções de dimensionamento e expandindo o conjunto de validadores da BSC de 21 para 41 (com 20 validadores funcionando como produtores de blocos candidatos).” disse Karim em um comunicado.

"Por meio do conceito de MetaFi [ou seja, ‘Meta’ para metadados e ‘Fi’ para DeFi], a comunidade BNB Chain terá como objetivo construir a infraestrutura que alimenta a economia virtual paralela em nível global. MetaFi é um conceito que combina todos os diferentes tipos de projetos, como metaverso, DeFi, GameFi, SocialFi, Web3 e NFTs e os coloca sob o guarda-chuva — MetaFi" afirma um comunicado para a imprensa

"O objetivo do MetaFi é construir e promover novos ecossistemas, construídos em parâmetros de metadados padronizados, baseados em ativos digitais que capacitam a adoção em massa do metaverso e também fornecem aos usuários e jogadores novos usos possíveis. A combinação desses diferentes projetos blockchain permite uma economia paralela completa. A BNB Chain visa construir a infraestrutura para dar vida à economia virtual paralela", explicaram.

Apesar das mudanças, a Binance afirma que o projeto BNB continuará de código aberto e descentralizado.

No mês passado, a Binance “queimou” cerca de 1,68 milhão de tokens de sua rede. As queimas de token são um mecanismo utilizado por alguns protocolos para transformar suas criptomoedas nativas em ativos deflacionários, ou seja, uma reserva de valor.

