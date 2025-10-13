Binance anuncia indenização de R$ 1,5 bilhão para clientes após queda recorde no mercado

A corretora de criptomoedas Binance anunciou no último domingo, 12, que vai indenizar usuários que tiveram perdas com a queda recorde observada no mercado na última sexta-feira, 10. O valor previsto pela exchange nas compensações é de US$ 283 milhões (R$ 1,5 bilhão, na cotação atual).

A corretora destacou que está ciente "das especulações no mercado sobre as causas deste evento, com algumas delas se concentrando no papel da plataforma Binance. A Binance realizou uma análise abrangente e agora pode confirmar que, durante o evento, os principais mecanismos de negociação de futuros e à vista e a negociação por API permaneceram operacionais".

"De acordo com os dados, o volume de liquidações forçadas processadas pela plataforma Binance representou uma proporção relativamente baixa do volume total de negociações, indicando que essa volatilidade foi impulsionada principalmente pelas condições gerais do mercado", afirma.

Entretanto, a Binance reconheceu que a liquidação recorde no mercado e as fortes quedas de preços de ativos resultaram em "falhas técnicas" e em problemas de perda de paridade de ativos. As compensações serão voltadas exatamente aos prejudicados pela perda de paridade.

Segundo a exchange, a perda de paridade atingiu produtos da modalidade Binance Earn que englobavam as criptomoedas USDE, BNSOL e WBETH. O movimento teria ocorrido depois da forte queda do mercado, e não acompanhou as liquidações recordes.

A Binance também disse que vai compensar usuários que enfrentaram uma demora para registrar a redenção de investimentos e produtos da linha Earn, mas não especificou o valor. A compensação dependerá das próprias solicitações enviadas por usuários.

A exchange reportou ainda falhas como quedas significativas e anormais nos preços de ativos e algumas cotações que chegaram a aparecer em US$ 0. Por isso, se comprometeu a atualizar a interface da sua plataforma para evitar esses erros no futuro.

"Gostaríamos de lembrar à nossa comunidade que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e traz riscos inerentes. Invista e negocie dentro de suas possibilidades, gerencie suas posições com responsabilidade e exerça o controle de risco adequado", recomendou a Binance.

