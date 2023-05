O chefe de estratégias da Binance, Paric Hillmann, acusou a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT de mentir sobre o passado do fundador da corretora de criptomoedas, Changpeng Zhao. Em um post no Twitter, o executivo compartilhou uma interação com o robô, que acabou compartilhando informações falsas.

A interação começa com Hillmann perguntando ao chat se Zhao teria sido um membor do Comitê da Liga da Juventude, uma organização que integra o Partido Comunista da China. A inteligência artificial confirmou a informação, citando como referência o perfil do CEO no LinkedIn e uma suposta reportagem da revista Forbes.

Em seguida, Hillmann pediu o link para a reportagem, mas o endereço enviado pelo ChatGPT estava indisponível. Ao apontar esse problema, o executivo recebeu outro link, dessa vez para o suposto perfil de Zhao no LinkedIn. Entretanto, Hillmann verificou que o perfil era falso, e que o CEO da Binance possui outra conta na rede social.

We respond to A LOT of stupid inquiries here, but this is really special. Thank you to @FortuneMagazine for actually digging into this. Would love for someone to figure out who is behind this.

More details in 🧵 https://t.co/kDbAEjgkkV

— Patrick Hillmann 🤷🏻‍♂️👉 (@PRHillmann) May 1, 2023