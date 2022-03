Billboard homenageia mulheres com NFTs de Madonna e artistas famosas

O metaverso chamou a atenção de uma das principais revistas da música, que agora está lançando seus próprios NFTs. Em sua edição anual intitulada “Women in Music”, a Billboard homenageia mulheres de peso na indústria musical.

Junto a nomes como Doja Cat, Olivia Rodrigo, Saweetie e as executivas Sherrese Clarke Soares e Golnar Khosrowshahi, estão Mariah Carey, Madonna e Christina Aguilera, que foram as escolhidas para estrelar as três capas a partir da ilustração da artista Yam Karkai.

Karkai se tornou conhecida mundialmente como a mulher por trás da coleção de NFTs “World of Women”, que utiliza um algoritmo para criar obras de arte tão únicas quanto as mulheres da vida real. Por conta disso, sua coleção de 10 mil NFTs, que custava inicialmente 0,07 unidades de ether — o equivalente a aproximadamente US$ 200 — agora conta com mais de US$ 200 milhões em negociações. Reese Witherspoon, Eva Longoria, e Logan Paul são apenas alguns dos compradores das ilustrações em forma de NFTs.

speechless again woke up this morning to see my @worldofwomennft sold for 200 Eth ($765k) to @thesandboxgame $535k profit. normally id say probably nothing but this is probably something 🤯 pic.twitter.com/JJytuWzOa8 — Logan Paul (@LoganPaul) January 5, 2022

"Estou sem palavras de novo. Acordei nesta manhã e vi que havia vendido meu NFT da World of Women por 200 ETH (US$ 765 mil) para o The Sandbox. Um lucro de US$ 535 mil. Normalmente, eu não diria nada, mas isso provavelmente significa alguma coisa", publicou Logan Paul em seu Twitter.

A parceria entre a Billboard e a World of Women transformou Mariah Carey, Madonna e Christina Aguilera nos NFTs que serão leiloados no marketplace da FTX US. Quem comprar uma das capas, ainda será convidado para a celebração do Women in Music, que acontece em Los Angeles, para caminhar no tapete vermelho ao lado das estrelas homenageadas. Parte do valor arrecadado vai ser doado para organizações sem fins lucrativos de escolha das artistas.

Com sua entrada no universo da tecnologia blockchain, a Billboard busca colaborar com a transição da música para ambientes virtuais como o metaverso e, além disso, garantir que estes sejam lugares de igualdade para o público feminino. “Precisaremos de sua liderança ousada tanto no metaverso, quanto no mundo que elas ajudaram a moldar até agora”, dizia o anúncio da revista.

