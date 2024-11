Bilionários do bitcoin lucram R$ 46,2 bilhões em uma semana com disparada após eleição de Trump

Desde o avanço de Donald Trump ainda nas apurações de votos para presidente dos Estados Unidos, o bitcoin entrou em disparada. No que ficou conhecido como “Trump Trade”, investidores lucraram com a onda de recordes no setor de criptomoedas. Entre os maiores lucros estão os “bilionários do bitcoin”, que ficaram ainda mais ricos.

No último dia 5, um dia antes da vitória de Donald Trump, o bitcoin era cotado em US$ 70 mil. Desde então, a maior criptomoeda do mundo bateu recordes consecutivos de preço, parando em US$ 93.434, uma alta de 33,5%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre os bilionários mais famosos do bitcoin, quatro pessoas acumularam, juntas, um lucro de US$ 8 bilhões, ou R$ 46,2 bilhões na cotação atual. O cálculo compara o preço da criptomoeda no dia 5 de novembro até a máxima histórica, atingida em 13 de novembro. Apesar do número expressivo, não é possível afirmar se houve alguma realização de lucro.

1. Michael Saylor

Um dos maiores apoiadores e “maximalistas” do bitcoin, Michael Saylor colocou sua empresa, a MicroStrategy, para investir na criptomoeda como uma estratégia de tesouraria.

Desde então, a MicroStrategy acumulou cerca de 252.220 unidades de bitcoin, de acordo com o site CoinGecko. A empresa é a listada em bolsa que mais investe na criptomoeda.

A partir dos investimentos em bitcoin, as ações da MicroStrategy também estão próximas de bater sua máxima histórica. Michael Saylor, o fundador, deixou o cargo de CEO para cuidar dos investimentos em bitcoin.

Com a disparada de preços após a eleição de Trump, Michael Saylor e a MicroStrategy ficaram US$ 5,7 bilhões mais ricos.

No dia 5 de novembro, os 252.220 BTC da MicroStrategy valiam cerca de US4 17,6 bilhões. Já na máxima histórica, US$ 23,3 bilhões.

2. Irmãos Winklevoss

Os irmãos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss fizeram história no universo da tecnologia ao participar do desenvolvimento da rede social Facebook. Depois disso (e uma batalha judicial contra Mark Zuckerberg), eles criaram a Gemini, empresa do setor cripto.

De acordo com informações da Forbes, eles possuem cerca de 70 mil unidades de bitcoin, que valiam US$ 4,9 bilhões no dia 5 de novembro e viraram US$ 6,5 bilhões no dia 13. O lucro dos irmãos foi de US$ 1,6 bilhões em uma semana.

3. Tim Draper

Tim Draper foi o fundador da empresa Draper Fisher Jurvetson e ficou famoso por suas apostas em empresas que ganharam relevância no mercado, como a Tesla de Elon Musk. Com o advento do bitcoin, Draper se tornou um grande defensor da criptomoeda.

De acordo com informações da Forbes, o investidor possui cerca de 29.656 BTC, que valiam US$ 2 bilhões no dia 5 de novembro e viraram US$ 2,7 bilhões no dia 13. O lucro do investidor foi de US$ 700 milhões.

