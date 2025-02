Bilionário Mark Cuban descarta criar memecoin e critica projetos: "É uma dança das cadeiras"

O bilionário Mark Cuban, famoso por participar do reality show Shark Tank, chegou a cogitar recentemente o lançamento de uma memecoin própria. Entretanto, o empresário não apenas desistiu da ideia como, nesta semana, compartilhou críticas sobre as chamadas criptomoedas meme.

Cuban foi questionando sobre seus planos pelo site Decrypt. Em resposta, o bilionário respondeu que "muita coisa precisa mudar em relação a aspectos como transparência e, mais importante, equidade. Eu não quero me envolve em um jogar de dança das cadeiras".

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Anteriormente, o empresário tinha compartilhado uma visão mais otimista sobre as memecoins, avaliando que esse tipo de criptomoeda poderia trazer vantagens e ser positivo para o setor, mesmo com uma reputação ruim no mercado. Ele falou mais sobre o tema após Donald Trump lançar uma memecoin própria.

À época, Cuban disse que o projeto de Trump buscava apenas beneficiar o próprio presidente dos Estados Unidos e que era "puramente especulativo". Ele afirmou ainda que considerava lançar um ativo semelhante ao de Trump, mas com todo o dinheiro arrecadado sendo destinado ao Tesouro dos EUA.

"Se você quiser apostar, aposte, mas ao menos use isso como uma forma de reduzir a dívida pública doa Estados Unidos", disse o bilionário ao criticar Donald Trump. Desde então, ele não havia mais comentado sobre a possibilidade de lançar uma memecoin.

As novas críticas de Cuban às criptomoedas meme também ocorrem dias depois do colapso da Libra, uma memecoin lançada na última sexta-feira, 14, e que chegou a ser divulgada pelo presidente da Argentina, Javier Milei, atraindo uma capitalização de mercado de US$ 4,5 bilhões.

Porém, em poucas horas, o ativo acabou perdendo quase todo o valor, despencando 95%. Desde então, Milei tem sido criticado por compartilhar o ativo, e o projeto é acusado de ter cometido um golpe contra investidores. Tanto Milei quando os criadores negam as acusações.

O caso se tornou mais um exemplo dos grandes riscos ligados ao investimento em memecoins. A classe de ativos é conhecida pela elevada volatilidade, e a facilidade em criar esse tipo de criptomoeda também incentiva a atuação de golpistas, que se aproveitam de investidores interessados no projeto ou em busca de lucros em movimentos especulativos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok