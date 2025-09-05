Bilionário diz que é inocente após ter criptomoedas congeladas por projeto ligado a Donald Trump

O bilionário de cripto Justin Sun se defendeu nas redes sociais nesta sexta-feira, 5, após o projeto World Liberty Financial ter congelado todas as unidades da criptomoeda WLFI que ele possuía. O projeto é ligado ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump e não apresentou um motivo oficial para o bloqueio até o momento.

A operação ocorreu logo depois de Sun ter transferido uma parte das unidades da criptomoeda que possui, cerca de US$ 9 milhões, para um endereço em uma corretora de criptomoedas. Tradicionalmente, esse tipo de operação resulta na venda dos ativos. A decisão ocorreu pouco depois da estreia do WLFI nas exchanges do mercado, com alta no preço.

Membros da comunidade cripto especularam que Sun poderia ter violado um acordo com os responsáveis pelo projeto para não vender as suas unidades e evitar um aumento repentino de oferta que levaria à desvalorização do ativo. Nesse caso, o bloqueio seria uma punição pela quebra do acordo e uma forma de evitar novas vendas.

Nas redes sociais, Sun disse que "contribui não apenas com capital, mas também com minha confiança e apoio para o futuro deste projeto. Meu objetivo sempre foi crescer junto com a equipe e a comunidade e, juntos, construir um ecossistema do World Liberty Financial forte e saudável".

"No entanto, durante o curso das operações, meus tokens foram congelados de forma irracional", alegou. Ele afirmou ainda que comprou as criptomoedas "como qualquer outro investidor" e que, por isso, merecia os mesmos direitos. Ele ressaltou que as unidades deveriam ser "sagradas e invioláveis" e que o bloqueio feria os princípios básicos de descentralização do mundo cripto.

"Peço à equipe que respeite esses princípios, desbloqueie meus tokens e vamos avançar juntos rumo ao sucesso da World Liberty Financial. Acredito que uma marca financeira verdadeiramente grandiosa deve ser construída com base em justiça, transparência e confiança — não em ações unilaterais que congelem os ativos dos investidores", defendeu.

Sun afirmou ainda que "tais medidas não apenas violam os direitos legítimos dos investidores, mas também correm o risco de prejudicar a confiança geral na World Liberty Financial". Ele também ressaltou que era "inocente" de qualquer tipo de violação de acordo com o projeto, mas não confirmou se vendeu as unidades transferidas.

Na época do investimento no projeto, o movimento de Sun chamou a atenção do mercado. Para muitos, a compra representou um esforço do bilionário de se aproximar do presidente dos Estados Unidos. Trump é um apoiador oficial do projeto, e sua família teve ganhos bilionários com a criptomoeda desde a estreia nas corretoras.

