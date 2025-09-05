Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bilionário diz que é inocente após ter criptomoedas congeladas por projeto ligado a Donald Trump

Justin Sun, criador do blockchain Tron, se defendeu após World Liberty Financial anunciar bloqueio das criptomoedas que possuía

Criptomoedas: bilionário Justin Sun teve ativos congelados (Getty Images/Reprodução)

Criptomoedas: bilionário Justin Sun teve ativos congelados (Getty Images/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12h00.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O bilionário de cripto Justin Sun se defendeu nas redes sociais nesta sexta-feira, 5, após o projeto World Liberty Financial ter congelado todas as unidades da criptomoeda WLFI que ele possuía. O projeto é ligado ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump e não apresentou um motivo oficial para o bloqueio até o momento.

A operação ocorreu logo depois de Sun ter transferido uma parte das unidades da criptomoeda que possui, cerca de US$ 9 milhões, para um endereço em uma corretora de criptomoedas. Tradicionalmente, esse tipo de operação resulta na venda dos ativos. A decisão ocorreu pouco depois da estreia do WLFI nas exchanges do mercado, com alta no preço.

Membros da comunidade cripto especularam que Sun poderia ter violado um acordo com os responsáveis pelo projeto para não vender as suas unidades e evitar um aumento repentino de oferta que levaria à desvalorização do ativo. Nesse caso, o bloqueio seria uma punição pela quebra do acordo e uma forma de evitar novas vendas.

Nas redes sociais, Sun disse que "contribui não apenas com capital, mas também com minha confiança e apoio para o futuro deste projeto. Meu objetivo sempre foi crescer junto com a equipe e a comunidade e, juntos, construir um ecossistema do World Liberty Financial forte e saudável".

"No entanto, durante o curso das operações, meus tokens foram congelados de forma irracional", alegou. Ele afirmou ainda que comprou as criptomoedas "como qualquer outro investidor" e que, por isso, merecia os mesmos direitos. Ele ressaltou que as unidades deveriam ser "sagradas e invioláveis" e que o bloqueio feria os princípios básicos de descentralização do mundo cripto.

"Peço à equipe que respeite esses princípios, desbloqueie meus tokens e vamos avançar juntos rumo ao sucesso da World Liberty Financial. Acredito que uma marca financeira verdadeiramente grandiosa deve ser construída com base em justiça, transparência e confiança — não em ações unilaterais que congelem os ativos dos investidores", defendeu.

Sun afirmou ainda que "tais medidas não apenas violam os direitos legítimos dos investidores, mas também correm o risco de prejudicar a confiança geral na World Liberty Financial". Ele também ressaltou que era "inocente" de qualquer tipo de violação de acordo com o projeto, mas não confirmou se vendeu as unidades transferidas.

Na época do investimento no projeto, o movimento de Sun chamou a atenção do mercado. Para muitos, a compra representou um esforço do bilionário de se aproximar do presidente dos Estados Unidos. Trump é um apoiador oficial do projeto, e sua família teve ganhos bilionários com a criptomoeda desde a estreia nas corretoras.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativosDonald Trump

Mais de Future of Money

Blockchain por bancos é um 'caminho sem volta' vai 'revolucionar' mercado, diz Inter

Bitcoin hoje: criptomoeda avança com crescimento de expectativas por corte nos juros dos EUA

Agentes de IA vão ser maiores usuários de 'dólar digital', diz gestora

SBT vai levar ‘aviõezinhos’ de Silvio Santos para programa de fidelidade em blockchain

Mais na Exame

EXAME Agro

Lula anuncia crédito de R$ 12 bilhões para produtores endividados por questões climáticas

Future of Money

Blockchain por bancos é um 'caminho sem volta' vai 'revolucionar' mercado, diz Inter

Mercados

Com payroll bem abaixo do esperado, Ibovespa renova máxima histórica intraday; dólar cai a R$ 5,38

Carreira

Trabalho como remédio, macarrão ao pomodoro e exercícios: o segredo da longevidade de Giorgio Armani