Bilionário diz que bitcoin vai superar ouro e que moedas fiduciárias são 'fraude'

O bilionário mexicano Ricardo Salinas afirmou nesta semana que o bitcoin deve superar o ouro nos próximos anos como a reserva de valor preferencial do mercado. A previsão do empresário implica em uma valorização de oito vezes na capitalização atual da criptomoeda.

Em entrevista ao site Kitco News, Salinas disse que "as moedas fiduciárias são uma fraude, um golpe. É dinheiro de mentira. E estão chegando ao fim". Para o bilionário, a fuga dos investidores para o "dinheiro duro" deve se intensificar no curto prazo, abandonado moedas como o dólar.

Salinas explicou que vê o ouro e o bitcoin como os principais exemplos de "dinheiro duro", já que ambos contam com características que garantem a escassez dos ativos e dificultam intervenções no preço por parte de governos. E ele acredita que o bitcoin está melhor posicionado nesse cenário que o ouro.

"Nos Estados Unidos, eles têm um problema de gasto. Eles gastam dinheiro que não têm e então imprimem [o dinheiro da] diferença. Isso vai acabar mal, não apenas para os norte-americanos, mas para todos que têm dólares", projetou o quinto maior bilionário do México.

Para ele, a resposta é o "dinheiro duro. Um é o ouro, o outro é o bitcoin". Salinas também rechaçou críticas sobre a volatilidade do bitcoin ou que a criptomoeda ainda não tem conseguido atuar como uma reserva de valor em meio a crises geopolíticas globais.

Elogios ao bitcoin

"Eles dizem que o bitcoin é arriscado. Eu digo que o risco está nas moedas fiduciárias", argumentou o bilionário. A entrevista não foi a primeira vez em que Salinas defendeu o potencial da criptomoeda como reserva de valor e a tendência do ativo superar o ouro em breve.

Em março deste ano, o bilionário revelou que cerca de 70% do seu portfólio pessoal de investimentos é composto pelo bitcoin. O restante, destacou o executivo, está investido no ouro e em mineradoras de ouro. Ele afirmou ainda que não investe em ações ou títulos do tesouro, "além das minhas próprias".

Além de revelar os seus investimentos atuais no bitcoin, Salinas aproveitou para compartilhar uma recomendação sobre o ativo com o público: "Compre tudo o que puder". Ele disse ainda que a volatilidade de curto prazo no preço da criptomoeda é superada com o passar do tempo.

