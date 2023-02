Bíblia do blockchain: conheça os coordenadores do livro de 1,7 mil páginas sobre a tecnologia

Os irmãos Eduardo de Paiva Gomes e Daniel de Paiva Gomes são os coordenadores de um livro com mais de mil páginas sobre o blockchain, publicado pela Thomson Reuters.

O interesse dos irmãos por produzir a produção desse material foi a afinidade com o tema e o desejo de impactar positivamente o acesso e entendimento da nova tecnologia no Brasil. Saiba mais sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido e cada dia fica mais popular. Entenda:

