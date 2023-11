Bernstein: bitcoin pode subir para US$ 150 mil até 2025; descubra o porquê

O bitcoin já subiu mais de 100% em 2023 e pode continuar subindo, de acordo com um analista da Bernstein, gestora de US$ 646 bilhões em ativos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 34.159, com alta de 26% nos últimos 30 dias. No acumulado do ano, os ganhos somam mais de 106%.

Chegou a hora de diversificar seus investimentos! Abra sua conta na Mynt e comece a investir em criptoativos hoje mesmo.

A principal criptomoeda vem de uma escalada de otimismo nos últimos meses em relação a um ETF de bitcoin à vista. Ainda inédito nos EUA, se aprovado, ele pode trazer cerca de R$ 150 bilhões para o mercado cripto, de acordo com a NYDIG.

A BlackRock, maior gestora do mundo com US$ 8,5 trilhões em ativos, colaborou para o otimismo do mercado ao se tornar em março deste ano uma das empresas na disputa pela aprovação do ETF com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

Por que o bitcoin vai subir?

O analista da Bernstein, Gautam Chhugani, também é um dos que acredita que a aprovação ocorrerá em breve e pode impulsionar o preço do bitcoin para novas máximas.

Em uma nota enviada aos clientes da gestora na última terça-feira, 31, Chhugani disse que a SEC provavelmente aprovará o ETF de bitcoin à vista no primeiro trimestre de 2024 e que isso pode fazer com que o bitcoin atinja a cotação de US$ 150 mil até 2025.

Além da aprovação do ETF, o analista da Bernstein também mencionou o halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade a cada quatro anos e que ocorrerá no início de 2024.

Chegou a hora de diversificar seus investimentos! Abra sua conta na Mynt e comece a investir em criptoativos hoje mesmo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok