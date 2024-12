BCE testa emissão de títulos em blockchain, mas vê custos aumentarem com tecnologia

O Banco Central Europeu (BCE) realizou recentemente testes de emissão de títulos digitais com mais de 60 emissores de títulos e quatro bancos centrais. No entanto, os emissores relataram que os custos da operação aumentaram ao usar sistemas blockchain, que dependiam principalmente de transações de moeda digital de banco central (CBDC).

Em uma entrevista com o Cointelegraph, Marat Faritov, vice-presidente de ativos digitais na Moody’s Ratings, disse que os custos maiores surgiram principalmente devido a custos legais adicionais, à falta de mecanismos de liquidação em blockchain e à presença de intermediários durante todo o processo tentando conectar o sistema financeiro tradicional e sistemas em blockchain.

Faritov explicou que "havia essa lacuna de não ter um dinheiro digital no blockchain. Então, pagamentos e juros, assim como a liquidação original, não eram totalmente em blockchain. Então, eles tiveram que acionar os sistemas bancários tradicionais para pagamentos em moeda fiduciária".

O analista disse ao Cointelegraph que "desintermediar" o processo de emissão de títulos em blockchain, reduzindo o número de partes envolvidas no processo de emissão e usando mecanismos de liquidação puramente na rede, provavelmente reduziria os custos de emissão de títulos tokenizados.

A avaliação de Faritov é corroborada por desenvolvimentos recentes no sistema financeiro de Hong Kong. Em novembro, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) anunciou que subsidiaria a emissão de títulos tokenizados para incentivar empresas a digitalizar títulos.

Apesar da falta de economia de custos, o mercado de títulos governamentais tokenizados continua a crescer. Segundo a RWA.xyz, o fundo tokenizado da BlackRock BUIDL atualmente possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 561 milhões.

Estimativas indicam também que os títulos do Tesouro dos EUA tokenizados deverão alcançar US$ 3 bilhões em ativos sob gestão até o final de 2024. Dados da Dune Analytics mostram que atualmente há US$ 2,64 bilhões em títulos governamentais tokenizados.

A grande maioria desses títulos governamentais são fundos de dívida do governo dos Estados Unidos, com apenas um fundo, EUTBL no protocolo Spiko, focado em títulos governamentais denominados em euros.

A tokenização de ativos do mundo real, que inclui títulos governamentais, stablecoins e itens do mundo real, pode resultar em um setor de US$ 30 trilhões até 2030, de acordo com projeções de diferentes estudos.