BCE faz novo alerta sobre stablecoins e vê 'riscos à estabilidade financeira'

O BCE (Banco Central Europeu) divulgou nesta semana um novo relatório em que afirma que as stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, representam um risco não apenas para o mercado cripto, mas para todo o sistema financeiro ao redor do mundo.

A autoridade monetária da Zona do Euro tem compartilhado diversos alertas sobre esses ativos ao longo do ano, e reforçou suas projeções em novembro. Para o BCE, o segmento conseguiu "ampliar o interesse de investidores e obter desenvolvimentos regulatórios" que fizeram o seu valor disparar.

Entretanto, as stablecoins também "representam riscos à estabilidade financeira global". "A principal vulnerabilidade das stablecoins ocorre quando os investidores perdem a confiança de que elas poderão ser convertidas no ativo a que são pareadas", como o dólar.

Nesses casos, "a perda de confiança pode desencadear uma corrida de vendas em uma stablecoin e gerar um evento de perda de paridade. Considerando a importância das stablecoins no ecossistema cripto, um choque grande em uma stablecoin pode ser fatal para o mercado".

Além disso, o BCE avalia que a perda de paridade de uma stablecoin grande afetaria não apenas o mundo cripto, mas também outros segmentos do mercado financeiro devido à crescente conexão entre os dois mundos. O banco central cita especificamente os riscos potenciais expressivos envolvendo a USDT e a USDC, as duas maiores stablecoins do segmento.

"Uma onda de vendas dessas stablecoins pode desencadear uma venda acelerada dos ativos que garantem a sua paridade", destaca. No caso da USDT e da USDC, o principal ativo de reserva são os títulos do Tesouro dos EUA, cujo mercado poderia ser afetado por problemas nos ativos.

O BCE avalia que os impactos para o euro seriam menores, já que a grande maioria das stablecoins são pareadas ao dólar. Mesmo assim, a autarquia reforçou a defesa de criação de regras mais rígidas para essas criptomoedas.

As preocupações do BCE aumentaram após o governo Donald Trump adotar uma regulação favorável e de incentivo às stablecoins. Desde então, o banco central tem emitido alertas sobre os riscos desses ativos para o euro e mercados ao redor do mundo.

