BC define tokenização e criptomoedas como prioridades de regulação em 2024

O Banco Central divulgou nesta semana uma lista de prioridades da sua Diretoria de Regulação para 2024. Entre os temas, um dos destaques é o setor de criptomoedas, incluindo o uso no mercado de câmbio e também a tokenização de ativos, que virou tendência no mercado.

No tema de "Câmbio e Capitais Internacionais", um dos focos será o uso de ativos virtuais no mercado de câmbio e capitais internacionais, buscando "regulamentar o uso de ativos virtuais em operações cambiais e para capitais internacionais".

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Já na esfera "Prudencial", um dos focos será a exposição de bancos e instituições financeiras a ativos digitais, buscando "ajustar o arcabouço prudencial para incorporar o tratamento de exposição a ativos virtuais".

No tema de "Inovação", o Banco Central pretende realizar um estudo sobre a necessidade de criação de uma regulação para os processos de emissão, escrituração e negociação de ativos tokenizados. Outro estudo terá como os "riscos e impactos do uso de inteligência artificial pelas instituições financeiras".

O Banco Central afirma ainda que pretende "regulamentar prestadoras de serviços de ativos virtuais", como foco em aspectos operacionais e de autorização, e que vai definir uma "estrutura de governança" para implementar, realizar a manutenção e monitorar o Open Finance no Brasil.

Outro tema que entrou no radar da autarquia é o chamado Banking-as-a-Service, ou BaaS, em que empresas de fora do setor financeiro passam a oferecer produtos e serviços financeiros para os seus clientes. A expectativa é criar uma norma específica para a prática.

Em relação às criptomoedas, todos os temas elencados deverão ser tratados pelo Banco Central em 2024 como parte da consulta pública para regulamentação de empresas do setor. A primeira parte da consulta já foi concluída, e uma nova consulta, com propostas de regulação, deverá ser aberta ainda no primeiro semestre.

A autarquia foi a definida pelo Marco Legal das Criptomoedas para regulamentar atividades e obrigações específicas das empresas do segmento, e autoridades do BC já apontaram algumas prioridades na área. Já no caso da tokenização, deverão ser realizados apenas estudos sobre o tema neste ano.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok