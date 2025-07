BC do Reino Unido critica stablecoins, mas mostra ceticismo sobre Libra Digital

Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra, criticou recentemente as stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos -, mas também compartilhou um ceticismo em relação à criação de uma moeda digital própria pelo país. O líder da autoridade monetária se referia ao projeto da Libra Digital.

Bailey afirmou que é importante que os bancos centrais ao redor do mundo adotem métodos modernos e mais ágeis para realizar transações. Entretanto, ele ainda não acredita que as CBDCs (moedas digitais de bancos centrais, na sigla em inglês) seriam a resposta para isso.

"Eu ainda não estou convencido de que o próximo passo natural seria criar uma nova forma de dinheiro ao invés de colocar a tecnologia digital nos pagamentos de varejo e nas contas bancárias", disse o presidente do banco central inglês na última terça-feira, 15.

O Banco da Inglaterra tem testado e estudado a criação de uma CBDC há alguns anos. Mas o projeto de desenvolvimento de uma "Libra Digital" está parado, sem uma decisão da autarquia sobre os próximos passos do projeto. Nos últimos 12 meses, o Canadá e a Austrália abandonaram planos semelhantes.

Nos três casos, a ideia era desenvolver uma versão digital em blockchain das suas moedas com foco em pagamentos no varejo, ou seja, transações menores realizadas pela população no dia a dia. A ideia diverge do projeto brasileiro, o Drex, que tem foco no atacado.

Apesar da visão mais crítica em relação às CBDCs, Bailey também compartilhou pontos negativos sobre as stablecoins, que são emitidas por agentes privados e podem ser pareadas a moedas fiduciárias. Ele concordou com críticas recentes de outros reguladores europeus.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Na visão do presidente do Banco da Inglaterra, as stablecoins ainda não provaram totalmente que são seguras. "Com certeza pode haver um papel para as stablecoins no futuro, mas eu não as vejo substituindo o dinheiro comercial dos bancos", avaliou Bailey.

O líder do BC inglês recomendou recentemente que grandes bancos lançem as suas próprias stablecoins como alternativas às já existentes, como a USDT e a USDC. Ele também compartilhou preocupações sobre o impacto desses ativos para a estabilidade monetária global.

Caso o Reino Unido realmente descarte a criação de uma CBDC, o país se uniria a um grupo crescente de países, liderado pelos Estados Unidos. Do outro lado, países como a China, o Brasil e os membros da União Europeia seguem apostando nesse tipo de dinheiro virtual.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok