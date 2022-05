BAYC lança escrituras de metaverso que movimentam R$ 2,7 bi em 1 dia

No último sábado, 30, foram lançados para venda novos NFTs do metaverso da Bored Ape Yacht Club, o “Otherside”, ou “O outro lado” em português. A venda dos “Otherdeeds” foi mais um sucesso dos “macacos entediados”, que se tornaram uma verdadeira febre no universo dos NFTs.

Foram disponibilizados 55 mil NFTs, que esgotaram em 24 horas. Eles darão o direito a um pedaço de terra no Otherside, segundo o que acreditam os investidores. Em inglês, a palavra “deed” significa escritura, e por isso muitos relacionaram os NFTs da “Otherdeeds” à esta utilidade, modelo que já é utilizado por outros metaversos como The Sandbox e Decentraland. Detalhes sobre os NFTs, o metaverso e sua data de lançamento ainda não foram revelados.

Cada NFT foi comercializado no lançamento por 305 APE, a moeda oficial da Bored Ape Yacht Club, que passou a ser aceita pelo OpenSea na mesma data. A ApeCoin foi lançada em março deste ano e desde então, bateu recordes de preço e gerou lucros à muitos investidores, que puderam ganhar unidades da criptomoeda apenas por ter um NFT da Bored Ape Yacht Club e suas coleções adjacentes.

Como uma forma de preparação ao lançamento, investidores fizeram com que a ApeCoin liderasse os rankings de criptomoeda mais lucrativa da semana. No entanto, após o lançamento, o preço da moeda já caiu 24% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O OpenSea foi o marketplace de NFTs escolhido para a venda e é o maior da atualidade. Na ocasião, o site de dados do blockchain Etherscan chegou a sair do ar e as taxas de transação da rede Ethereum, utilizada pela coleção para emitir seus NFTs, bateram recordes de até R$ 25 mil reais para efetuar a compra das escrituras disputadas. O ocorrido fez com que um dos cofundadores do projeto se desculpasse nas redes sociais.

Needless to say tonight didn't go how anyone wanted it to. I want to say sorry to the apes, and to everyone else who eagerly looked to join into the project. It’s especially a sour moment since Otherside has been a passion project for so long.🧵 — Garga.eth (@CryptoGarga) May 1, 2022

“Não preciso dizer que esta noite não saiu do jeito que queríamos. Gostaria de pedir desculpas para os macacos, e para todo mundo que tentou entrar para o projeto [e não conseguiu]. É especialmente um momento ruim, já que o Otherside é um projeto que me traz satisfação há tanto tempo”, publicou Gargamel, o pseudônimo por trás do projeto.

Usuários que já possuem NFTs das coleções Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club também já podem resgatar seu NFT da Otherdeeds de graça pelo site. Apesar de ter sido adiado durante a noite do último sábado, o resgate já pode ser feito e os donos de Bored e Mutant Apes tem 21 dias para fazê-lo. Como já havia acontecido anteriormente em outros lançamentos dos macacos entediados, os investidores da coleção poderão se beneficiar de benefícios bastante generosos.

Além disso, apenas usuários verificados tiveram a possibilidade de comprar o que pode ser um pedaço de terra em um dos metaversos mais disputados dos últimos tempos. Após ter sofrido uma série de ataques hackers em suas redes sociais e roubos de mais de 90 NFTs por meio de golpes conhecidos como phishing, a Yuga Labs, empresa responsável pelo ecossistema BAYC, solicitou informações como nome completo e endereço dos usuários interessados em comprar um Otherdeed.

A coleção misteriosa já movimentou mais de R$ 2,7 bilhões em menos de um dia. O que valia aproximadamente R$ 33 mil no lançamento, agora é comercializado no mercado secundário pelo valor mínimo de aproximadamente R$ 99 mil.

Apesar de poucos detalhes sobre o novo universo dos macacos entediados terem sido divulgados, a expectativa de investidores é bastante alta. A Yuga Labs comprou recentemente os direitos sobre outras grandes coleções de NFTs, como CryptoPunks e Meebits. Além disso, também estarão presentes no Otherside outros destaques, como World of Women e CryptoToadz, que estrelam uma prévia publicada pela empresa em março.

