Baterista da Legião Urbana lança NFTs que dão acesso a área VIP em shows

Para os que seguem a carreira de Marcelo Bonfá de perto, não é novidade que além de baterista e compositor, é também artista visual. Há tempos, Bonfá se dedica às artes visuais e agora, em parceria com a Kickoff Music, Bonfá irá converter algumas de suas obras em tokens não fungíveis (NFTs).

Os fãs que acompanham a Legião Urbana sabem que algumas das capas e encartes dos discos da banda foram ilustradas e criadas por Bonfá como, por exemplo, ‘Música P/ Acampamentos’ (1992) e ‘Uma outra estação’ (1997).

Sobre as artes digitais, ele revela que já trabalha com o tema desde o final dos anos 90, quando conheceu o computador ‘Amiga’, da marca Commodore.

“Era uma plataforma que estava à frente da Apple e Microsoft. O Commodore já oferecia 16 milhões de cores na paleta; e o PC, nem trabalhava com quatro ainda. E eu comecei a fazer uns desenhos ali de digitalização”, comenta o artista.

Desde então, Bonfá acompanha essa revolução e, apesar de exibir alguns de seus trabalhos em seu site e no Instagram, agora foi o momento escolhido para reunir uma série inédita em torno de sua primeira exposição.

Marcelo Bonfá lança NFTs que dão acesso a área VIP em shows

No caso dos NFTs, Bonfá revela que cuidou da própria curadoria e selecionou 12 ilustrações e um pôster autografado onde cada item está carregado com o seu respectivo certificado de autenticidade na blockchain.

A técnica usada para fazer estas imagens é híbrida. Às vezes tem sua origem no papel e então o artista fotografa e começa um processo que passa pelos seus programas digitais preferidos, como o Procreate dentro do iPad Pro.

“Até atingir um resultado que me agrade, são muitas passagens pelos meus gadgets", destaca.

Ao adquirir um NFT, o comprador levará também o arquivo original da obra em alta resolução e/ou a tela já impressa, emoldurada em material escolhido e assinado pelo próprio artista.

Marcelo escolheu apresentá-los no mundo físico com a impressão em metacrilato (40 x 70 cm), uma forma de acabamento onde uma imagem é embutida entre duas placas de acrílico e que simula a luz dos gadgets onde as imagens foram criadas. Esse processo dispensa moldura, levando somente um perfil na parte traseira, estando assim pronto para pendurar na parede.

Os novos donos das artes de Bonfá serão convidados VIP para um de seus shows em passagens do artista por cidades ou regiões próximas de suas residências. Para conhecer um pouco mais do trabalho artístico de Bonfá ele montou uma exposição no metaverso que pode ser conferida no link.

