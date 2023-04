Bank of America: gigante bancário aponta sinal de alta e acumulação para o bitcoin

Na última quarta-feira, 12, o Bank of America enviou uma nota à Bloomberg apontando que R$ 1,8 bilhão em bitcoin saiu de corretoras em apenas uma semana. O movimento significa que cada vez mais investidores estão optando por manter seus bitcoins em carteiras digitais, ao invés de vendê-los, o que pode ser um sinal de alta para a principal criptomoeda.

Atualmente cotado a US$ 30.362, o bitcoin já subiu quase 83% nos primeiros meses de 2023. No mesmo período, o fluxo de R$ 1,8 bilhão saindo de corretoras foi o segundo maior.

“Os investidores transferem tokens de carteiras de corretora para suas carteiras pessoais quando pretendem mantê-los, indicando uma possível diminuição na pressão de venda”, escreveram os analistas do Bank of America.

Evitando a venda, investidores podem estar otimistas que o bitcoin continue subindo este ano. Alguns acreditam até que a principal criptomoeda pode bater um novo recorde de preço. Até o momento, a máxima histórica do bitcoin é de US$ 69 mil em novembro de 2021.

Otimismo sobre o bitcoin

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza ganância em 61 pontos nesta quinta-feira, 13. O otimismo retorna para o setor após este ter se beneficiado da crise bancária nos EUA e do alívio nos aumentos da taxa de juros no país.

Dados mais recentes sobre a inflação americana trouxeram números abaixo do esperado, o que sinaliza que a postura do Federal Reserve, banco central do país, possa continuar a “pegar leve” nos próximos aumentos nos juros.

Além disso, dados do Glassnode apontam um número recorde de carteiras cripto com saldo em bitcoin. Mais de 45 milhões investem na principal criptomoeda e metade dos bitcoins já minerados estão “parados” nos últimos dois anos, indicando expectativas de longo prazo.

