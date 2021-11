Bank of America: especialistas prevêem bitcoin acima de US$75 mil em 1 ano

Uma pesquisa do Bank of America com gestores de fundos em todo o mundo. mostra que pelo menos um quarto dos entrevistadis ​​espera que o preço do bitcoin ultrapasse os 75 mil dólares nos próximos 12 meses.

Se 25% dos entrevistados acreditam nisso, 20% afirmam acredita que a criptomoeda permanecerá relativamente estável, entre 50 e 75 mil dólares, e 19% que acreditam que o preço cairá para patamares entre 25 e 50 mil dólares.

As posições compradas em bitcoin tiveram maior demanda do que as ambientais, sociais e de governança (ESG), descobriu a pesquisa. As posições compradas de bitcoin foram consideradas as negociações mais movimentadas em maio e janeiro.

A principal resposta para qual seria a negociação preferida de investidores foram as posições compradas em tecnologia com 37% dos entrevistados, seguida por posições compradas em bitcoin com 21% e posições compradas em ESG com 14% do total. As posições vendidas do Tesouro norte-americano também subiram para 13%, saindo de aproximadamente 10% no mês passado.

Em outubro, apenas cerca de 10% dos gestores de fundos nomearam o bitcoin como a negociação com maior demanda, quando foi superado por negociações de posições compradas em ESG nas respostas de aproximadamente 17% dos entrevistados, e posições vendidas em ações de empresas da China e de mercados emergentes, em aproximadamente 15%.

Em novembro, 59% dos gestores de fundos afirmaram que o bitcoin é uma bolha. Em maio, 75% dos entrevistados disseram que o bitcoin está em uma zona de bolha, relatou o Business Standard.

O bitcoin também superou ligeiramente o petróleo e o ouro na melhor classe de ativos em 2022; 12% dos entrevistados nomearam a maior criptomoeda do mundo por valor de mercado, em comparação com 10% para petróleo e ouro. As ações de mercados emergentes lideraram essa lista com 34% dos entrevistados, seguidas por S&P 500 com 30%.

A pesquisa inclui 345 gestores de fundos de todo o mundo, cujos fundos totais administrados ultrapassam 1 trilhão de dólares.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

