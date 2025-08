Bank of America diz que tokenização está 'ganhando tração', mas adoção vai demorar anos

O Bank of America divulgou um relatório nesta semana em que afirma que a tokenização de ativos do mundo real está "ganhando tração" e apresenta vantagens claras para o mercado tradicional. Entretanto, ele acredita que a adoção completa dessa operação ainda demorará alguns anos.

A avaliação do banco é que o mercado financeiro tradicional iniciou uma "jornada de muitos anos rumo a transações inteiramente baseadas em blockchain". Além da tokenização de ativos reais, ele cita a forte adoção de stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - como exemplo.

O relatório ressalta que esse movimento vai exigir o desenvolvimento de uma nova infraestrutura que seja capaz de comportar as novas características desse mercado: negociações 24 horas, 7 dias por semanas, alcance global, liquidação instantânea e uso de contratos inteligentes.

A visão do Bank of America é que a tokenização está ganhando espaço por ser uma ponte entre ativos tradicionais e o mundo cripto e a tecnologia blockchain. Ações, commodities, títulos do Tesouro e de dívida privada e propriedade de imóveis são apontados como as áreas com maior potencial para a operação.

Um dos exemplos destacados pelo banco no relatório foi a criação de uma plataforma de imóveis tokenizados pela Dubai Land Department. A meta do projeto é tokenizar US$ 16 bilhões em imóveis até o ano de 2033, permitindo uma posse fracionada dos ativos.

Uma das principais vantagens do processo, segundo o Bank of America, é a acessibilidade maior para investidores que costumam ficar afastados dessas classes de ativos devido aos valores elevados de investimento. Com isso, ativos podem ser barateados e disponibilizados para uma gama maior de investidores.

O Bank of America também reconheceu que o avanço da tokenização pode gerar uma disrupção em diversas fontes de receita de instituições financeiras tradicionais. Entretanto, ele acredita que elas serão capazes de encontrar fontes alternativas para compensar as perdas.

Nesse sentido, o relatório afirma que a adoção da tecnologia blockchain pelas instituições será importante exatamente para mitigar os prejuízos. A visão do banco é que o mercado atingiu um "marco" na adoção da tecnologia blockchain, chegando a aplicações com casos de uso reais.

