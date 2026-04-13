"Bancos tradicionais já possuem bilhões em produtos tokenizados", diz executivo da Fireblocks

Quais são os próximos passos para que pagamentos globais com stablecoins se tornem padrão? E como a tokenização de ativos pode transformar o mercado de capitais e trazer novos produtos para os usuários?

No podcast do Future of Money, recebemos Jorge Borges, Head LatAm da Fireblocks, para discutir como instituições financeiras já lidam com bilhões em produtos tokenizados e como a infraestrutura de custódia e liquidação está se preparando para suportar stablecoins e ações nativas em blockchain.

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