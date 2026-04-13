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"Bancos tradicionais já possuem bilhões em produtos tokenizados", diz executivo da Fireblocks

Avanço da tokenização e uso de stablecoins impulsionam mudanças na infraestrutura financeira e apontam novos caminhos para pagamentos globais e mercado de capitais

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09h30.

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Quais são os próximos passos para que pagamentos globais com stablecoins se tornem padrão? E como a tokenização de ativos pode transformar o mercado de capitais e trazer novos produtos para os usuários?

No podcast do Future of Money, recebemos Jorge Borges, Head LatAm da Fireblocks, para discutir como instituições financeiras já lidam com bilhões em produtos tokenizados e como a infraestrutura de custódia e liquidação está se preparando para suportar stablecoins e ações nativas em blockchain.

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