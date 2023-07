Banco usa ação com arte em NFT e experiências exclusivas para arrecadar doações com colaboradores

A tecnologia dos tokens não fungíveis (NFTs) foi a escolha do banco BV para promover uma ação que pretende fomentar o desenvolvimento de crianças por meio da prática do tênis. Através dos NFTs, o banco irá arrecadar o dinheiro para proporcionar a ação e ainda disponibilizará experiências exclusivas para os doadores.

“Pensamos em alguns pilares para que pudéssemos auxiliar as instituições, como diversificar o apoio financeiro nos institutos para que eles possam ter autonomia, fomentar a cultura do voluntariado no BV e impulsionar a transformação social por meio da Web3. A ideia é trazer alternativas para usarmos a inovação não só como meio para gerar novos negócios, mas também em prol da sociedade”, explicou Claudia Furini, diretora de Marketing e ESG do banco BV.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

A meta é arrecadar R$ 50 mil para o Instituto Próxima Geração (IPG), que apoia o desenvolvimento de crianças por meio da prática do tênis. Inicialmente, o projeto irá captar doações apenas com os colaboradores do banco BV.

Segundo um comunicado, o valor arrecadado deve ser usado pela instituição para melhoria da qualidade de vida dos apoiados pelo projeto, diminuição da exposição aos riscos sociais, desenvolver a conscientização da prática esportiva, assegurando o exercício da cidadania, proporcionar oportunidades de formação profissional, além de direcionar estudantes para bolsas de estudos nacionais e internacionais.

O uso da tecnologia blockchain para o projeto pode garantir que os fundos doados sejam destinados diretamente para os destinatários pretendidos sem a necessidade de um intermediário, explicou Roberto Machado, CEO da BetaBlocks.

“Essa transparência pode ajudar a construir confiança entre o banco, seus funcionários e o público em geral. Além disso, os NFTs tornam o processo de doação mais interativo, o que potencialmente leva outras pessoas a doarem, melhorando a eficiência, transparência e engajamento no processo de doação", acrescentou.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok