Banco pede desculpas por projeção de bitcoin a US$ 120 mil: 'Muito baixa'

O Standard Chartered se desculpou na última quinta-feira, 8, pela sua projeção de preço para o bitcoin em 2025. Entretanto, o banco afirma que não foi excessivamente otimista com o preço-alvo compartilhado. Na verdade, a previsão pode ter sido "muito baixa".

O comentário foi compartilhado por Geoffrey Kendrick, que lidera a área de ativos digitais no banco britânico, em um e-mail compartilhado com os clientes da instituição. Nele, o executivo pediu desculpas aos clientes e reconheceu que pode ter errado na projeção para a criptomoeda.

"Eu peço desculpas porque minha projeção para o preço do bitcoin no segundo trimestre, em US$ 120 mil, pode estar muito baixa", disse o executivo no e-mail. O preço-alvo foi compartilhado pelo Standard Chartered no final de abril, mas pode passar por uma revisão.

À época, o banco britânico disse que investidores estavam no melhor momento para investir na criptomoeda e apresentou uma série de fatores que impulsionariam o ativo para uma nova máxima histórica, de US$ 120 mil, até o final do mês de junho deste ano.

Kendrick afirmou que "diversos indicadores apoiam a nossa visão de que o bitcoin está caminhando para uma nova alta", citando a situação atual e futura da economia dos Estados Unidos e outros movimentos internacionais.

"Ao mesmo tempo, a acumulação de bitcoin por grandes investidores tem sido forte. Além disso, os fluxos de investimento em ETFs na última semana sugerem que há uma realocação entre ativos de segurança, com uma migração do ouro para o bitcoin", afirmou em abril.

O Standard Chartered ligou essa retomada de demanda pelos investidores a avanços positivos nos possíveis acordos comerciais entre os Estados Unidos e outros países. O banco destacou uma demanda institucional crescente pela criptomoeda, beneficiando o ativo.

Apesar de Kendrick ter acertado que o final de abril era uma oportunidade de compra, prevendo uma valorização do bitcoin em maio que está se confirmando, o executivo reconheceu que pode ter subestimado a magnitude da alta da criptomoeda até o final de junho. Ele afirma agora que o alvo de US$ 120 mil é "extremamente alcançável".

“A narrativa dominante do bitcoin mudou novamente. Antes, era a correlação com ativos de risco. Depois, se torno uma forma de se posicionar para a realocação estratégica de ativos a partir de ativos americanos. Agora, é tudo sobre os fluxos [de investimento]. E os fluxos estão surgindo de muitas formas", explicou.

Por outro lado, Kendrick não deu sinais de que pretende rever a projeção do Standard Chartered de que o bitcoin vai terminar o ano de 2025 valendo US$ 200 mil, o que representaria uma alta acumulada no ano de quase 100% na comparação com 2024.

