Banco Central suspende laboratório de inovação financeira por "falta de recursos"

O Banco Central anunciou nesta terça-feira, 22, que decidiu suspender a edição deste ano do Lift Lab, um laboratório de fomento à inovação financeira no Brasil a partir da mentoria de projetos propostos por empresas e startups. A autarquia chegou a divulgar os escolhidos para participar desta edição, mas citou uma falta de recursos para continuar a iniciativa.

O Comitê Gestor do Lift Lab selecionou nove projetos como finalistas da edição de 2023, trabalhando com aspectos com tecnologias e serviços como blockchain, tokenização, criptoativos, Pix, responsabilidade sócio-ambiental e inovações para aprimoramento de processos de prevenção à lavagem de dinheiro.

Os nove selecionados são:

Cartão Pix; Compliance e PLD Preventivos; Gateway de Interoperabilidade; GreenFi: Finanças Descentralizadas para a Sustentabilidade; KYC para Rating de Crédito em Blockchain; Pix Debita Lá; Score Chave Pix; SmartSafe; Token do Agronegócio Garantido - TAG

Em comunicado, o Banco Central informou que "devido a limitações operacionais e de recursos humanos, o corrente Lift Lab está suspenso por tempo indeterminado". Segundo a autarquia, um novo cronograma para o desenvolvimento dos projetos selecionados só será divulgado "oportunamente", quando a situação se resolver.

"Caberá ao Comitê Gestor do Lift, composto por representantes das diferentes áreas do BC, avaliar e replanejar o portfólio das iniciativas em curso, frente a outras entregas institucionais para a sociedade", destacou o comunicado.

História do Lift Lab

A edição de 2023 teve um recorde de projetos inscritos, com mais de 90. O Lift Lab se consolidou como um dos elementos da agenda de inovação proposta pelo Banco Central nos últimos anos e que resultou em projetos como o Pix, o Open Finance e o Drex, a versão digital do real que está em desenvolvimento.

Ao longo de cinco anos, foram 256 propostas submetidas, com 91 projetos selecionados e 76 que chegaram ao fim do programa. O Banco Central destacou ainda que 37% dos projetos finalistas do Lift Lab "receberam investimentos do setor privado durante ou logo depois da aceleração, totalizando um montante superior a R$ 400 milhões".

Em 2022, o próprio desenvolvimento do Drex contou com o LIFT Challenge, uma versão especial do Lift Lab que reuniu nove projetos com casos de uso para a versão digital do real. Considerada a primeira etapa de criação da ferramenta, a iniciativa resultou em uma série de propostas de uso para o projeto.

