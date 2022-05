Banco Central oferece curso gratuito sobre finanças descentralizadas

O Banco Central do Brasil vai ministrar um curso online gratuito teórico e prático sobre finanças descentralizadas (DeFi), a partir da próxima sexta-feira, 6, informou reportagem do Canal Tech.

Trata-se de uma iniciativa do Laboratório de Inovações Financeiras Tecnológicas (LIFT Learning) da instituição, que tem como objetivo apresentar aos alunos as ferramentas básicas para o entendimento de DeFi de forma técnica e operacional, além de contextualizá-la dentro dos ecossistemas financeros e de criptomoedas mais amplos.

As inscrições podem ser feitas através do preenchimento de um formulário disponibilizado através deste link. O curso será lançado oficialmente em uma cerimônia presencial no Instituto Federal de Brasília nesta quarta-feira, 4, e as aulas terão início na próxima sexta-feira, 6.

O curso será dividido em dois módulos. No primeiro, os alunos serão apresentados aos fundamentos básicos da tecnologia subjacente aos protocolos DeFi, como redes blockchain e contratos inteligentes. As aulas deste ciclo introdutório abordarão a história e casos de uso das finanças descentralizadas no mundo contemporâneo.

O segundo módulo, que que compreende a maioria das aulas, os alunos terão aulas práticas para aprender a programar em solidity - a linguagem de programação utilizada pela rede Ethereum, blockchain líder em aplicações baseadas em contratos inteligentes.

Além disso, serão apresentados aos princípios técnicos e práticos de outros setores da indústria de criptomoedas, como Web3, NFTs (tokens não fungíveis) e DAOs (organizações autônomas descentralizadas). Não há pré-requisitos necessários para participação no curso e qualquer pessoa interessada no tema pode se inscrever para assistir as aulas.

Após a conclusão do curso, os alunos deverão desenvolver um projeto baseado em contratos inteligentes. As melhores iniciativas receberão bolsas financiadas pela exchange de criptomoedas Mercado Bitcoin para que os desenvolvedores possam avançar com o desenvolvimento dos projetos.

