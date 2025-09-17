Banco Central não abandonou tecnologia blockchain, diz coordenador do Drex

Responsável por coordenar a iniciativa do Drex no Banco Central, Fabio Araujo afirmou nesta quarta-feira, 17, que o BC não abandonou o mundo blockchain, apesar da próxima fase do piloto do projeto não envolver mais a tecnologia. Em agosto, a autarquia anunciou mudanças na iniciativa, que ganhou um novo foco na área de crédito.

Durante sua participação no evento Meridian 2025, organizado pela Stellar Development Foundation, Araujo disse que "a iniciativa do Drex é mais ampla que o piloto. No piloto, tivemos a demanda de entregar um produto no curto prazo pela diretoria do Banco Central, e, considerando isso, concluímos que não seira possível usar blockchain devido a questões de privacidade e escalabilidade".

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

"A terceira fase não vai usar blockchain, mas isso não significa que a iniciativa vai abandonar a tecnologia. Estamos engajados em laboratórios de tokenização, de CBDCs com outros bancos centrais e estamos trabalhando muito", ressaltou Araujo.

Para o integrante do Banco Central, "o principal ponto é como ter um jeito eficiente de realizar a tokenização, e é impossível dissociar isso de DLTs". As DLTs são redes de registro distribuído, base por trás da tecnologia blockchain e grande foco dos testes do piloto do Drex nos últimos dois anos.

Araujo ressaltou que o piloto encontrou "desafios de proteção de privacidade em blockchain. Basicamente, desafios de como resolver isso sem criar riscos para o ecossistema e garantindo que seja suficientemente seguro para a população".

Planos do BC para o Drex

Segundo o coordenador do Drex, o objetivo do Banco Central no longo prazo "é ter um ecossistema em que a moeda digital de Banco Central tem o papel de oferecer estabilidade para o sistema e o dinheiro digital privado pode oferecer as ferramentas e caminhos para as instituições criarem novos serviços para a população".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

"O Drex é sobre trazer novos e melhores serviços para a população, aprofundando a inclusão financeira que temos conseguido com o Pix. Agora que temos milhões de novas pessoas que estão engajadas no sistema financeiro, precisamos encontrar formas de tornar os serviços mais acessíveis e baratos para a população", destacou.

O coordenador reconheceu que a iniciativa enfrenta "desafios técnicos", mas ressaltou que o projeto tem contado com o esforço do mercado e que o setor privado está "bastante animado com a tokenização de ativos do mundo real. Acredito que vamos ter grandes avanços nos próximos meses".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok