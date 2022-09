Banco Central Europeu escolhe Amazon e outras 4 empreas para ajudar a desenvolver euro digital

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou que colaborará com cinco empresas para o desenvolvimento de potenciais interfaces de usuários do euro digital.

Em um anúncio de sexta-feira, o BCE disse que escolheu a empresa de tecnologia "Big Four" Amazon, a fintech Nexi, o banco digital espanhol CaixaBank, a plataforma de pagamentos francesa Worldline e a European Payments Initiative (EPI) para cada foco no desenvolvimento de um protótipo baseado em casos de utilização específicos do euro digital. De acordo com o banco central, as empresas criarão protótipos de front-end, que não serão usados ​​em fases posteriores do projeto de moeda digital.

O BCE escolheu as cinco empresas com base em suas “capacidades específicas” em comparação com 50 outros desenvolvedores de front-end que responderam à chamada do banco central em abril. As autoridades planejaram que o projeto seja concluído no primeiro trimestre de 2023 como parte de uma fase de investigação de dois anos sobre o euro digital , com término previsto para outubro de 2023.

Como o interesse nas moedas digitais do banco central parece estar crescendo globalmente, as autoridades do BCE têm explorado o impacto potencial de um euro digital na Europa, enquanto são vagos sobre se, ou quando, o banco poderia lançar um CBDC.

O banco central encomendou uma série de grupos focais sobre métodos de pagamento digital em setembro de 2021, que sugeriram que o uso de moeda digital em lojas online e físicas poderia ser uma característica fundamental de um euro digital. Uma consulta pública anterior também sugeriu que a privacidade era considerada “a característica mais importante de um euro digital por cidadãos e profissionais”.

