Banco Central Europeu escolhe 36 empresas para testar a CBDC euro digital

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta terça-feira (14) a seleção de 36 prestadores de serviços de pagamento para participar do projeto piloto do euro digital. A lista inclui nomes de peso como Deutsche Bank, UniCredit e Revolut. O teste deve começar no segundo semestre de 2027 e terá duração de 12 meses.

O euro digital é a versão eletrônica da moeda única europeia, emitida diretamente pelo BCE. O projeto é um exemplo de CBDC, sigla em inglês para moeda digital de banco central. Diferente das criptomoedas descentralizadas, uma CBDC é controlada pela autoridade monetária do país ou bloco que a emite.

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A seleção ocorreu após uma chamada pública de interesse aberta em março de 2026. Segundo o BCE, mais de 50 instituições se candidataram. Os participantes escolhidos incluem bancos tradicionais e empresas de pagamento de diversos portes, com ampla cobertura geográfica na zona do euro. Além de Deutsche Bank, UniCredit e Revolut, integram o grupo empresas como Adyen, SumUp e Worldline.

“O forte interesse do mercado no piloto mostra a disposição do setor privado de se engajar ativamente e avançar rapidamente com o projeto do euro digital para fortalecer o cenário de pagamentos europeu”, disse Piero Cipollone, membro da diretoria executiva do BCE, em comunicado.

Como vai funcionar o piloto do euro digital?

O teste usará uma versão beta do euro digital. Versão beta é uma etapa de testes de um produto, anterior ao lançamento oficial. Segundo o BCE, essa versão será muito próxima do desenho final da moeda, mas não terá curso legal. Ou seja, não valerá como dinheiro oficial durante o experimento.

O piloto será realizado no BCE e em 19 bancos centrais nacionais da zona do euro. Participam Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal.

Os funcionários do BCE e dos bancos centrais participantes atuarão como consumidores. Eles poderão fazer pagamentos de pessoa para pessoa, tanto online quanto offline, e de pessoa para empresa. Os testes incluem compras em pontos de venda físicos, como cafeterias e restaurantes selecionados, e no comércio eletrônico.

As 36 instituições terão papéis distintos. As chamadas distribuidoras darão aos funcionários acesso aos serviços do euro digital, como abertura de conta e pagamentos. As adquirentes atenderão os comerciantes selecionados, permitindo que eles recebam os pagamentos na moeda digital. Algumas empresas terão função dupla.

Quando o euro digital pode ser lançado?

O BCE mira uma possível emissão do euro digital em 2029. Antes disso, porém, a legislação que autoriza a moeda precisa ser aprovada. O banco central afirma que só decidirá sobre a emissão depois que o regulamento for adotado pela União Europeia.

As negociações finais entre o Parlamento Europeu, os governos do bloco e a Comissão Europeia começaram ontem (13). A expectativa é que a lei seja concluída até o fim do ano.

O avanço do projeto também responde à concorrência das stablecoins. Stablecoins são criptomoedas atreladas a moedas tradicionais, como o dólar, para evitar volatilidade. Segundo a CoinDesk, o BCE vê a adoção crescente de stablecoins de dólar, como USDT e USDC, como uma ameaça à soberania monetária europeia. O bloco também busca reduzir a dependência de provedores de pagamento não europeus.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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