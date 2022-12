Banco Central Europeu critica bitcoin em relatório: 'caminho da irrelevância'

À luz do recente colapso da FTX e do escândalo de falta de liquidez da exchange, os reguladores da União Europeia se juntaram a outros legisladores globais em um esforço por diretrizes e regulamentos mais claros sobre criptomoedas.

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou uma postagem sobre o tema intitulada "a última posição do bitcoin" em 30 de novembro, que resume a trajetória da criptomoeda em meio às flutuações de preço atuais. No entanto, em vez de delinear a imagem inteira, que incluiria altos e baixos da vida útil da criptomoeda até agora, o texto foca em suas deficiências.

Escrito por Ulrich Bindseil e Jürgen Schaaf, diretor-geral e consultor do BCE respectivamente, o artigo diz que a criptomoeda estaria “no caminho da irrelevância”.

Eles alegam que o bitcoin dificilmente é usado para transações legais e que a atenção regulatória que está recebendo atualmente de legisladores de todo o mundo pode ser “mal interpretada como aprovação”. Além disso, alertam os bancos sobre a interação com a criptomoeda, pois isso poderia "manchar suas reputações".

No Twitter, a organização fez um post em que afirma que qualquer estabilização de preços que o bitcoin possa registrar agora seria induzida artificialmente.

"A aparente estabilização do valor do bitcoin provavelmente será um último suspiro induzido artificialmente antes que o criptoativo embarque em um caminho para a irrelevância", argumentam os autores.

A comunidade cripto respondeu à publicação no Twitter, com usuários apontando um conteúdo desatualizado em relação às formas de uso do bitcoin, uma valorização acumulada desde a sua criação e previsões incorretas do BCE de quedas de inflação na zona do euro em 2022.

Enquanto isso, as corretoras de criptomoedas continuam a se espalhar por toda a União Europeia, com a Bitpanda obtendo recentemente uma licença de operação na Alemanha e a Gemini recebendo aprovação na Itália e na Grécia.

