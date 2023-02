'Banco central dos bancos centrais' lançará projeto para monitorar stablecoins

O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), considerado o "banco central dos bancos centrais", aumentará o foco na experimentação com moedas digitais de banco central (CBDCs, na sigla em inglês) em 2023 por meio de seu braço de pesquisa e desenvolvimento e também lançará um novo projeto para monitorar stablecoins.

A instituição com sede na Suíça anunciou que seu centro de inovação “aumentará seu foco” nas CBDCs para melhorar os sistemas de pagamento. O banco acrescentou que seu cronograma de trabalho para o ano também inclui o “Projeto Pyxtrial”, que descreveu como um novo experimento sendo lançado pela filial de Londres do BIS Innovation Hub para permitir o “monitoramento sistêmico de stablecoins”.

A Pyxtrial desenvolverá uma plataforma para monitorar os balanços das stablecoins, criptomoedas com cotação pareada com outro ativo, geralmente o dólar. O banco observou que a maioria dos bancos centrais carece de ferramentas para “monitorar sistemicamente as stablecoins e evitar incompatibilidades de ativos e passivos”.

Ainda de acordo com a instituição internacional, "o projeto pesquisará várias ferramentas tecnológicas que podem ajudar supervisores e reguladores a construir estruturas de políticas baseadas em dados integrados".

Para seus projetos relacionados a CBDCs, o BIS se concentrará mais em CBDCs de varejo, como o sistema de duas camadas chamado Aurum, que testou em Hong Kong em julho. Segundo ele, as CBDCs e as melhorias nos sistemas de pagamento representam 15 dos 26 projetos que estiveram ativos nos últimos dois anos, com um aumento da conscientização dos bancos centrais como o principal impulsionador para isso.

“Essa ênfase reflete os interesses e prioridades dos bancos centrais e do programa dos países do G20 para melhorar os pagamentos internacionais”", destaca o BIS. O banco também planeja experimentar a distribuição de uma CBDC de varejo por meio de um ecossistema de API aberto em um experimento conjunto com o Banco da Inglaterra, apelidado de Rosalind.

Em setembro, o BIS concluiu um piloto para uma plataforma chamada mBridge, abreviação de Multiple CBDC Bridge. Participaram do piloto os bancos centrais de Hong Kong, Tailândia, China e Emirados Árabes Unidos, além de 20 bancos comerciais dos países.

De acordo com o rastreador CBDC do Atlantic Council, apenas 11 países lançaram totalmente uma moeda digital de banco central. Todos estão localizados no Caribe, com exceção da Nigéria. Há pilotos em andamento em 17 países, principalmente na Ásia, incluindo China, Rússia, Cazaquistão, Índia, Coreia do Sul, Tailândia e Malásia.

