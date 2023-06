Banco Central disponibilizará documentação para participantes do piloto do Real Digital

O Banco Central vai disponibilizar na próxima semana aos participantes selecionados para o piloto do Real Digital a documentação pública relacionada à infraestrutura do sistema da CBDC (Moeda Digital do Banco Central, na sigla em inglês) brasileira.

Com isso, o BC espera que, até meados de agosto, os participantes estejam prontos para se conectar à plataforma e iniciar, em setembro, os primeiros testes com o Real Digital e o Real Tokenizado, como está sendo chamada a representações digital dos depósitos bancários.

As informações foram detalhadas aos participantes na última segunda-feira, 26, na 1ª Plenária do Fórum Real Digital. Participam dos testes os 16 projetos de instituições ou consórcios aprovados pelo Banco Central, compostos de bancos, instituições de pagamento e empresas do universo de criptoativos.

Testes

Segundo o BC, o teste da versão tokenizada de um título público deverá ter início em fevereiro de 2024, ainda como parte do piloto. "Dependendo do grau de maturidade do projeto, podemos testar algo com a população no final desse ano", afirmou Fabio Araujo, coordenador do projeto do Real Digital no BC, para quem o Real Digital vai promover uma revolução no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A plenária também detalhou as especificações da plataforma do real digital. As próximas duas reuniões do Fórum estão marcadas para agosto e outubro de 2023.

"Nesse momento, o primeiro passo é avaliar a programabilidade e a descentralização da plataforma do Real Digital. Depois, partiremos para os testes de validação e riscos. E, posteriormente, checaremos a viabilidade tecnológica negocial, ou seja, o produto final em si", explicou a gerente de TI do Piloto do RD, Clarissa Souza.

