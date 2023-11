Banco Central de Singapura testa moeda digital com BNY Mellon, HSBC e Citi

Um programa piloto de moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) baseada no dólar de Singapura foi apresentada pelo banco central de Singapura. A CBDC foi projetada para ser usada pelos bancos locais para liquidações instantâneas.

"Tenho o prazer de anunciar que a Autoridade Monetária de Singapura fará um piloto para a emissão 'ao vivo' de CBDCs de atacado para liquidar instantaneamente transações entre bancos comerciais", disse o diretor administrativo do da Autoridade Monetária de Singapura, Ravi Menon, em 16 de novembro, no Singapore Fintech Festival.

Anteriormente, a Autoridade Monetária de Singapura havia apenas simulado a emissão de uma CBDC em ambientes de teste. Menon disse que o banco central fará em breve uma parceria com bancos de Singapura para testar o uso de um CBDC como um ativo de liquidação para pagamentos domésticos.

Como parte do programa de testes, Menon explicou que os bancos emitirão passivos tokenizados que representam reivindicações em seus balanços. Os clientes de varejo poderiam usar esses passivos tokenizados para fazer transações com comerciantes, que seriam liquidadas por meio da transferência automática de uma CBDC de atacado.

"Assim, a compensação e a liquidação ocorrem em uma única etapa, na mesma infraestrutura, ao contrário do sistema atual, no qual a compensação e a liquidação ocorrem em sistemas diferentes, e a liquidação ocorre com atraso", disse ele.

Projeto Guardian conta com grandes bancos

Uma CBDC de atacado é usada principalmente por bancos centrais e comerciais e outras grandes instituições financeiras para liquidar pagamentos.

Em 15 de novembro, a Autoridade Monetária de Singapura introduziu cinco pilotos adicionais ao seu programa de testes de infraestrutura financeira – denominado Project Guardian – para avaliar vários casos de uso de tokenização de ativos.

Com as novas parcerias, o projeto foi ampliado de 12 para 17 membros, incluindo agora grandes instituições financeiras, como BNY Mellon, HSBC e Citigroup.

Em 1º de maio, a Autoridade Monetária de Singapura e o Banco Central de Nova York publicaram os resultados de um programa de teste de seis anos sobre a utilidade de CBDCs em pagamentos internacionais, denominado Projeto Ubin. Os resultados mostraram que as CBDCs eram potencialmente úteis para tornar os pagamentos internacionais mais eficientes e econômicos.

