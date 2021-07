Banco Central da Colômbia vai levar títulos de crédito para o blockchain

O Banco de la República - banco central da Colômbia - junto com o IDB Group e o Banco Davivienda lançaram em conjunto o projeto piloto que busca levar para o blockchain os títulos de crédito, instrumento financeiro comum no mercado tradicional. É a primeira iniciativa do tipo no país.

De acordo com um comunicado oficial do Banco de la República, os títulos de crédito serão emitidos, dispostos, negociados e liquidados com uso da tecnologia blockchain através de smart contracts, ou contratos inteligentes, para o mercado de valores mobiliários colombiano.

O IDB Group é composto pelo American Development Bank, o Inter-American Investment Corporation, e o Multilateral Investment Fund.

O projeto piloto “busca validar os benefícios dessa nova tecnologia no ciclo de vida de um valor mobiliário, desde a emissão até o vencimento”, e a expectativa é que dure seis meses, adicionou o Banco de la República.

O Banco Davivienda, sediado em Bogotá, irá emitir o título de crédito e a IDB Invest irá subescrever toda a operação. O comunicado ainda informou que a mesma irá ser gravada na LACCHain, plataforma lançada pelo BID Lab, “provendo rastreamento total do título de crédito na tecnologia blockchain.”

O dinheiro por trás do piloto será processado pelo sistema de pagamentos do Banco de la República, que irá atuar como um nó observador na rede blockchain.

O IDB Group irá contribuir com suporte técnico na implementação da prova de conceito, e também irá oferecer aconselhamento nos aspectos regulatórios e técnicos da operação, afirmou o comunicado.

Texto traduzido e republicado com autorização da CoinDesk