Banco BV aposta na tokenização e lança seu primeiro token RWA atrelado a FIDC

O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, estruturou seu primeiro TIDC (Token de Investimento em Direito Creditório) em parceria com a Liqi em uma oferta privada no valor inicial ainda não divulgado.

Segundo o banco, esta será só início de uma operação que promete ser ampliada e recorrente para atender a alta demanda deste mercado de tecnologia e inversão dos investimentos dos clientes.

“O cliente sempre será nosso ponto focal, e com a arquitetura deste TIDC, democratizamos o acesso ao mercado de capitais para empresas de médio porte. Além disso, operações desta natureza antecipam os potenciais benefícios trazidos com o Drex, que facilitará a integração das operações financeiras com ativos digitais”, afirma Rogério Monori, diretor executivo do Atacado do banco BV.

A operação foi estruturada pelo BV em parceria com a Liqi, que foi responsável pelo desenvolvimento de toda infraestrutura que possibilita trazer operações financeiras para dentro da blockchain, além de um agente fiduciário, responsável pela custódia dos direitos creditórios; e um escritório de advocacia, encarregado de toda a assessoria legal.

O montante levantado foi inteiramente destinado à LedWave, fabricante e comercializadora de painéis de led que usará o dinheiro para o seu plano de expansão.

Tokens RWA do Banco BV

“A LedWave, amparada por essa sólida estruturação financeira disponibilizada em parceria com o BV, tem desenvolvido planos de locação e monetização dos ativos para seus clientes, os quais projetam retornos superiores aos custos de aquisição. Acreditamos que essa estratégia impulsionará um crescimento significativo no consumo de soluções digitais no mercado.

Nossa análise indica que a alavancagem financeira e a estruturação do negócio, em conjunto, podem gerar volumes de transações sem precedentes no setor de digitalização. O TIDC e a LedWave compartilham da mesma identidade, que é a inovação.” complementa Tiago Brito CEO da Ledwave.

Garantindo uma nova roupagem a um produto tradicional, o BV incorpora no título um conjunto de regras autoexecutáveis que, além de melhorar a eficiência do produto, possibilita o acesso de médias empresas ao mercado de capitais.

“O TIDC é o mais moderno protocolo tecnológico de securitização de ativos disponíveis no mercado. A grande vantagem é que, ao utilizar a infraestrutura blockchain, é possível trazer mais segurança e transparência para a operação, além de redução de custos, visto que reduz a necessidade de intermediários. Então, há revolvência de investimentos de uma maneira mais automatizada e seguindo as regras definidas pelos participantes da operação em relação às características dos ativos”, destacou Daniel Coquieri, CEO e fundador da Liqi.

