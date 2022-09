Baleias transferem mais de R$ 1,5 bilhão em bitcoin; moedas estavam paradas desde 2013

Com o mercado de criptoativos em queda no ano e o preço do bitcoin "andando de lado" nos últimos dias, investidores buscam dados e estatísticas que possam indicar tendências de preço e sugerir movimentos futuros. As informações mais recentes, entretanto, não são muito positivas, com grandes movimentações de carteiras "adormecidas", o que sugere possíveis grandes vendas no futuro - e, consequentemente, queda no preço.

Na última semana, três carteiras que não eram movimentadas há vários anos transferiram seus fundos, sendo a mais recente delas, de US$ 100 milhões, enviados diretamente para uma carteira de corretora.

Quando uma "baleia", como são chamados os grandes investidores do mercado cripto, tira grandes quantidades de fundos de uma carteira e envia para uma corretora, o temor do mercado é de que os ativos sejam vendidos no mercado à vista, exercendo enorme força vendedora e empurrando os preços para baixo.

Na transação mais recente, realizada no último domingo, 4, uma carteira que não era movimentada desde 2013 enviou 5.000 bitcoins, ou cerca de US$ 100 milhões, para um endereço que pertence à corretora cripto Kraken, possivelmente do seu mercado de balcão.

Foi a terceira transação do tipo nos últimos dias. Nos dias 28 e 29 de agosto, duas operações desse mesmo valor - 5.000 bitcoins - também foram realizadas em carteiras que não eram movimentadas há pelo menos sete anos.

No caso da transação mais recente, os dados do blockchain mostram que a carteira foi criada em 2013, quando 5.000 BTC foram enviados para ela, que nunca mais foi movimentada, até a transação de mesmo valor no domingo, que a deixou com saldo zerado.

Como o destino da transação foi um endereço conhecido por pertencer à corretora cripto Kraken, que é uma das maiores plataformas de negociação de ativos digitais do mundo, a perspectiva é que o investidor possa troca-los ou vendê-los nos próximos dias, o que poderiam empurrar o preço do bitcoin ainda mais para baixo no curto prazo.

