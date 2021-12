B3 revela planos de entrar para o mercado de criptomoedas

A B3, empresa que controla a bolsa de valores do Brasil, planeja entrar para o mercado cripto em 2022. Pelo menos é o que indica uma apresentação realizada pelo presidente da companhia, Gilson Finkelsztain, em 10 de dezembro.

A B3 está explorando oportunidades nos segmentos de tokenização de ativos, custódia de ativos digitais e serviços com criptomoedas (CaaS, ou "crypto-as-a-service").

A bolsa de valores com sede em São Paulo também está considerando serviços para facilitar a negociação em mercado de balcão (OTC) e o acesso a centros de liquidez. “É natural que façamos expansão para o mundo não regulado das criptos”, disse Finkelsztain, que acrescentou que a B3 não planeja ser uma corretora de criptomoedas, mas sim fornecer serviços para investidores do setor.

A B3 pretende lançar um ETF cripto, embora não tenha estabelecido qual índice seu possível fundo replicaria. No Brasil, já existem cinco ETFs de criptoativos. A Hashdex lançou três desses produtos, enquanto a QR Asset Management lançou os dois restantes.

Em outubro, o Banco Central do Brasil disse que a B3 poderia servir como uma líder do sistema de contratos inteligentes em blockchain do Real Digital.

