Axie Infinity anuncia novidades, distribui US$ 60 milhões e AXS dispara

Game em blockchain mais popular do mundo, Axie Infinity anunciou algumas novidades nesta sexta-feira, 1, e movimentou o mercado de criptoativos. Além do lançamento de uma corretora cripto descentralizada (DEX), os criadores do jogo anunciaram a distribuição de 60 milhões de dólares para os jogadores e também a possibilidade de fazer "staking" com os ativos, com recompensa de 1.238% ao ano.

A criação da corretora, anunciada no podcast The Scoop, pretende facilitar as negociações com os tokens nativos do jogo, o AXS e o SLP. O objetivo é remover uma barreira para os novos jogadores, em especial aqueles sem familiaridade com o mercado cripto, que precisavam transacionar os ativos entre diferentes redes, carteiras e corretoras para transformar seus ganhos em dinheiro.

Esse, aliás, é apontado como um dos problemas do jogo que, apesar de ter visto sua base de usuários saltar de menos de 40 mil jogadores em abril para mais de 1,5 milhão em agosto, teve uma queda considerável nas últimas semanas, quando o volume movimentado no jogo caiu de 220 milhões de dólares no seu auge para cerca de 130 milhões.

"As pessoas querem adquirir e usar seus tokens do mesmo lugar sem ter que usar uma ponte constantemente", disse o chefe de Growth do Axie Infinity, Jeff Zirlin, ao site The Block.

Recompensas e staking

Outra novidade do Axie Infinity nesta semana vou o anúncio da distribuição de 800 mil tokens AXS pelos responsáveis pelo jogo para os usuários que começaram a jogar antes de 26 de outubro de 2020, quando o game ainda estava em seus estágios iniciais.

"Se você jogou Axie Infinity antes de 26 de outubro de 2020, cheque a sua carteira", publicou o perfil oficial do jogo. "Acabamos de distribuir 800 mil tokens axs (mais de 60 milhões de dólares) para os primeiros a nos adotar. Agradecemos o seu contínuo comprometimento com o Axie Infinity".

Além da distribuição milionária, os criadores do jogo anunciaram uma nova forma de ganhar dinheiro na plataforma, por meio do staking do token AXS, notícia que já havia sido ventilada pela empresa e é um dos principais lançamentos aguardados pelos usuários.

Com a ativação do staking do token AXS, os usuários podem ganhar criptomoedas por deixá-las "bloqueadas" em um contrato inteligente. A opção de depósito dos tokens já está disponível na plataforma, bem como a distribuição de prêmios. "O staking permite que você bloqueie seu precioso AXS para ganhar recompensas nesse mesmo token" diz a equipe de desenvolvimento do jogo.

Segundo a empresa, conforme os planos de descentralização do Axie Infinity avançam, os tokens depositados não servirão apenas para gerar recompensas, mas também permitirão que os usuários participem da governança do jogo, como acontece com plataformas de finanças descentralizadas (DeFi), podendo votar em decisões sobre o desenvolvimento da plataforma.

"Cada token AXS representa uma pequena parte do universo Axie. Com isso em mente, nós consideramos o staking como uma forma de recompensar os membros da comunidade por terem uma mentalidade de longo prazo e bloquear seus tokens AXS", publicou o Sky Mavis, estúdio vietnamita que criou o jogo.

Atualmente a recompensa pelo staking é de 1.238% ao ano, porém a tendência é que esse número diminua à medida que novos usuários depositam seus tokens no contrato inteligente.

Novidades levam à novo recorde de preço

Com a divulgação das novidades, o token AXS, uma das duas criptomoedas nativas do Axie Infinity, bateu novo recorde de preço, acima de 98 dólares.

Com alta de quase 35% nas últimas 24 horas, o AXS é cotado no momento a US$ 97,50. No ano, o lucro com o criptoativo passa de 16.000%.

